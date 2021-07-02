Savunma sanayisine özel lise kapılarını açmaya hazırlanıyor

ANKARA (AA) – GÖKSEL YILDIRIM – Türk savunma sanayisinin son yıllarda büyüyen gelişimine bağlı olarak artan nitelikli insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik çabalara özel bir lise ekleniyor.

Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile REPKON ve Şile Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında yeni eğitim-öğretim döneminde faaliyete başlayacak.

Lise 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Şile Balibey Mahallesi'nde bulunan REPKON şirketinin içinde açılacak ve ikinci yıl yine aynı bölgede yapılacak yeni binasına taşınacak.

Okulda, savunma sanayisine yönelik verilecek üst düzey eğitim sayesinde istihdam ve gelecek garantili bir kariyer fırsatı sunulacak. Kamu ve özel sektör olanakları dünya standartlarında verilen mesleki ve teknik eğitimle birleştirilecek.

Öğrenciler ilk yıl İngilizce hazırlık eğitimi alacaklar ve öğretim süresi 5 yıl olacak.

Okulda Makina ve Tasarım Teknolojileri Alanı Savunma Mekanik Sistemleri Dalı ve Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Dalı açılacak.

Kontenjan 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı için 40 öğrenciyle sınırlı tutulacak. Gelecek eğitim-öğretim yıllarında bu sayı artacak.

Hazırlık sınıfları 20 öğrenci kapasiteli 2 şubeden oluşacak.

Öğrencilere REPKON tarafından işletmelerde beceri eğitimi ve staj imkanları sağlanacak. Başarılı öğrencilere şirket burs verecek. Mezun öğrencilerin istihdamı REPKON tarafından desteklenecek.

Okulun pansiyonu da 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nda hizmet vermeye başlayacak.

REPKON İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Sorumlu Uğur Cem Gürpınar, AA muhabirine, şirketin, yüzde 50'den fazlası lisans, yüksek lisans ve doktora diplomasına sahip çalışanlardan oluşan uzman bir mühendislik firması olduğunu söyledi.

Bu anlamda kağıt üstünde değil, gerçek anlamda Ar-Ge'ye ciddi yatırım yaptıklarını ifade eden Gürpınar, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda teori ve uygulamanın beraber yürümesi gerektiğini bildiğimiz için Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzaladık. Bu protokolün amacı, Makine ve Tasarım Teknolojileri Alanı Savunma Mekanik Sistemleri ve Bilgisayarlı Makine İmalatı Dalları ile Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri dalında eğitim veren okulu açarak ülkemizin üretim ve Ar-Ge merkezinde ihtiyaç duyduğu teknolojiyi üretebilen nitelikli insan gücünü yetiştirmek, mezunlarının istihdamına destek olmak ve rekabet kabiliyetini yükseltmek. Bunun yaparken de sektör ihtiyaçlarına ve dinamizmine uygun etkinlik ve verimlilik esasına dayanan deneyimleri de dikkate alan bir yönetim ve işleyiş modeliyle hareket edilecek."