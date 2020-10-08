Savunma ve havacılık şirketleri yatırımcısına kaybettirdi

İSTANBUL (AA) – BURHAN SANSARLIOĞLU – Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri, hisse senedi piyasalarında eylül ayında yatırımcısına kaybettirdi.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, dünyanın önde gelen 10 savunma ve havacılık şirketinin hisseleri eylül ayında yatırımcısını üzdü.

Zor bir yıl geçiren savunma ve havacılık şirketleri, ağustosta yatırımcısına kazandırmıştı. Ekonomilerin normale dönmesi ve şirketlerin üretim faaliyetlerinde kademeli olarak başlamasının olumlu etkileriyle savunma ve havacılık şirketleri hisse senedi piyasalarında yatırımcısını sevindirmişti.

Savunma ve havacılık şirketleri ağustos performans sergilemesine karşın eylül ayında yeni tip koronavirüste (Kovid-19) özellikle Avrupa'da artan vakalara karşı önlemlerin bölgesel olarak artırılacağı bilgisinin risk iştahını olumsuz etkilemesiyle hisse senedi piyasalarında yatırımcısına kaybettirdi.

Analistler, Kovid-19'un hala devam ettiğine dikkati çekerek, savunma ve havacılık sektörüne olan talebin hala cansız olduğunu belirtti.

İkinci dalga endişelerinin özellikle Avrupa'da uluslararası seyahati olumsuz etkileyeceğine dair risklerinde bulunduğunu ifade eden analistler, bu faktörlerin savunma ve havacılık sektörleri için ters etkiler oluşturduğunu söyledi.

Eylül ayında hisse senedi piyasalarında yatırımcısına; F-35 savaş uçaklarının üreticisi Lockheed Martin yüzde 1,8, Fransız Thales yüzde 2, Boeing yüzde 3,8, ABD merkezli Raytheon Technologies yüzde 5,7, L3 Harris Technologies yüzde 6, İngiliz BAE Systems yüzde 7,2, ABD'li şirketler General Dynamics yüzde 7,3, Northrop Grumman yüzde 7,9, Fransız Airbus yüzde 9,8, İtalyan Leonardo yüzde 11,8 kaybettirdi.

Analistler, F-35 uçaklarının işletimi ve bakımının ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bütçesi için maliyetli olduğuna dair haberlerin Lockheed Martin'in hisse performansını olumsuz etkileyen unsurlar arasında olduğunu belirtti.

Fransız Airbus geçen ay yeni sıfır emisyon konsept uçağını duyurmuştu ancak Kovid -19 etkileriyle beraber ABD'li hava yolları firması Delta'nın daha önce siparişini verdiği 40 uçağın bu yıl içinde gerçekleşecek teslimatını ertelemek için Airbus ile görüştüğüne dair haberlerle şirketin hisseleri eylül ayında geriledi.

Northrop Grumman'ın da kıtalararası balistik füze geliştirilmesi kapsamında Pentagon'la 13,3 milyar dolarlık anlaşma yaptığına dair haberlere karşın şirket hisse senedi piyasasında eylül ayında iyi performans sergilemedi.

-Şirketler, yılın 9 ayında kaybettirdi

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri, yıllık bazda da yatırımcısına kaybettirdi. Savunma ve havacılık hisseleri, yıl başından bu yana Kovid-19 salgınının talebi azaltacağı, sektörün 2020'de büyüyeceğine ilişkin umutları boşa çıkaracağına dair endişelerle olumsuz etkilendi. Salgın nedeniyle hava yoluyla yapılan seyahatlerin azalacağına dair endişeler de hisse fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Ocak – eylül döneminde hisse senedi piyasasında Lockheed Martin yüzde 1,6, Northrop Grumman yüzde 8,3, L3 Harris Technologies yüzde 14,2, BAE Systems yüzde 14,7, General Dynamics yüzde 21,5, Thales yüzde 30,7, Raytheon Technologies yüzde 38,9, Boeing yüzde 49,3, Leonardo yüzde 52,2, Airbus yüzde 52,4 değer kaybetti.

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerinin Eylül 2020 ve 2019 sonu getirileri şöyle:

Aylık Yıllık Lockheed Martin -1,8 -1,6 Thales -2 -30,7 Boeing -3,8 -49,3 Raytheon Technologies -5,7 -38,9 L3 Harris Technologies -6 -14,2 BAE Systems -7,2 -14,7 General Dynamics -7,3 -21,5 Northrop Grumman -7,9 -8,3 Airbus -9,8 -52,4 Leonardo -11,8 -52,2