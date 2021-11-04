Savunma Yasasında Türkiye’yle İlgili Değişiklik Önergesi 

Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Demokrat Senatör Bob Menendez, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nda (NDAA) dış politikayla alakalı olarak Türkiye ve Azerbaycan hakkında iki değişiklik önergesi sundu.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, “2022 Mali Yılı için savunma harcamalarını yetkilendirmenin birincil aracı olarak, Başkan Menendez’in NDAA’da önerdiği değişiklikler, ABD hükümetinin Türkiye’nin insansız hava aracı (İHA) programının yayılmasının ulusal güvenlik sonuçlarını izleme ve değerlendirme yeteneğini önemli ölçüde iyileştirmeyi, ayrıca ABD’nin Azerbaycan Hükümeti’ne askeri yardımı yasaklayan 1992 tarihliyasanın baypas edilmesine yönelik başka istisnaları önlemeyi amaçlamaktadır” denildi.

Değişiklik önergelerinden ilki, 1992’de yürürlüğe giren ve “Ermenistan ve Dağlık Karabağ’a karşı tüm ablukaları ve diğer saldırgan güç kullanımlarını durdurmak için kanıtlanabilir adımlar atana kadar” Azerbaycan Hükümeti’ne yardımın çoğunu yasaklayan “Özgürlüklere Destek Yasası”nın 907’inci maddesine ilişkin istisnaların uygulanmasını sona erdiriyor.Açıklamada, “Azerbaycan Hükümeti açıkça bu adımları atmadı, ancak bu hükümete yapılan yardımlar son yıllarda hızla arttı’’ ifadesine yer verildi.

Menendez, “Bakü’deki rejim, Türkiye’nin de desteğiyle, Ermenistan ve Azerbaycan arasında barışçı, müzakere edilmiş bir süreç yerine şiddet yolunu seçmeye devam ederken, bu ve gelecekteki tüm yönetimlerin bu tür yardımları durdurmasının ve Özgürlüklere Destek Yasası’nın 907’nci maddesine uyulmasının zamanı çoktan geldi” dedi.

İkinci değişiklik önergesiyse, Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon’un 2018’den bu yana Türkiye’nin drone ihracatına ve bu drone’ların ABD firmalarıtarafından üretilen parça veya teknolojileri içerip içermediğine ilişkin rapor hazırlamasını zorunlu kılıyor. Önerge ayrıca Dışişleri Bakanlığı’nı Türkiye’nin ihracatının Silah İhracatı Kontrol Yasası’nı veya diğer herhangi bir ABD yasasını veya yaptırımını ihlal edip etmediğini belirlemekle yükümlü tutuyor. Açıklamada, “Türk insansız hava araçları geçen yıl Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki savaşta belirleyici bir rol oynadı. O zamandan beri Polonya, Fas ve Ukrayna, Bayraktar TB2’yi satın aldı ve Angola, Etiyopya, Nijer, Nijerya ve Ruanda da dahil olmak üzere diğer birçok ülke de ilgilendiğini belirtti’’ ifadesine yer verildi.

Menendez, “Türkiye’nin drone satışları tehlikeli, istikrarı bozucu ve barış ve insan hakları için bir tehdit” diye ekledi. “ABD bunun bir parçası olmamalı’’ diyen Menendez, söz konusu değişikliğin, “Amerikan parçalarının bu Türk silahlarına dahil edilmesinin engellenmesi gerektiğinin bir teşhisi” olduğunu belirtti.