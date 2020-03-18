Saygı Öztürk: Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman Koronavirüsten Öldü! Eşi ve Kızı Karantinada!

Orgenaral Aytaç Yalman Koronavirüsten Mi Öldü? Saygı Öztürk’ün Hazırlayıp Sunduğu Sisler Bulvarında Bu Soru Cevaplandı.

İşte Saygı Öztürk’ün o açıklamaları:

Saygı Öztürk: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Sisler Bulvarı programında usta gazeteci Saygı Öztürk, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (eski GATA) hayatını kaybeden eski Jandarma Genel Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Saygı Öztürk komutanın eşi Belma Yalman ve kız kardeşinin de karantinaya alındığını belirtti.

Saygı Öztürk kendi hazırlayıp sunduğu Sisler Bulvarı’nda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (eski GATA) hayatını kaybeden eski Jandarma Genel Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman’ın ölümü ile ilgili bilgiler verdi.

Öztürk, Aytaç Yalman’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, eşi Belma Aytaç ile kız kardeşinin de karantinaya alındığını anlattı.

Saygı Öztürk Aytaç Yalman’ın hastalık sürecini ve yaşananları şöyle anlattı:

Sessi sedasız bir komutanımız bu dünyadan göçtü. Emekli orgenerel, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman önceki gün toprağa verildi, İstanbul’da.

Olay şöyle; Aytaç Yalman Paşa son derece sağlıklı, sporunu yapan bir insan. 80 yaşında Fenerbahçe Ordu Evi’nde orada, spor salonunda sporunu yapıyor. Birgün spor yaparken nefes darlığı çektiğini ifade ediyor. Ve hemen bir özel hastaneye kaldırılıyor.

Özel hastanede yapılan ilk tetkiklerden sonra ‘komutanım burada biz bu işi yapamayız, sizin başka bir hastaneye gitmeniz gerekir diyorlar. Geçmişte adı GATA olan hastaneye sevk ediliyor. Orada ilk tetkikler malum rahatsızlıktan, malum virüs olduğu ifade ediliyor. Komutan Pazar günü kendini iyi hissederek evine gitmek istiyor. Fakat birkaç saat sonra hayata vede ediyor.

Buraya kadar tamam, bir komutanın nasıl defnedildiğini iyi kötü biliyoruz. Hastaneden hemen oradan doğrudan alınıp, mezarlığa annesinin yanına götürülmesi, yani hiçbir tören yapılmadan, askeri arkadaşlarına bile bilgi verilmeden böyle bir olay gerçekleşiyor.

Eşi Belma hanım nerede? O da apar topar hemen hastaneye kaldırılıyor. Ve o da şu anda sözünü ettiğimiz hastanede karantina altında bulunuyor. Yalnız o değil değil aynı şekilde kız kardeşinin de karantina altında olduğunu biliyoruz.

Kendisini tanıyorum, Türkiye’nin en kritik dönemlerinde, özellikle bugün adından sıkça bahsettiğimiz Adana Mutabakatı’nın perde arkasındaki komutanlardan bir tanesi olduğunu ve Jandarma Genel Komutanlığı döneminde Suriye ile ilgili bütün, gelişmeleri ve görüşmeleri yapan komutan olduğunu ekliyoruz. Kendisine rahmetler diliyoruz.

AYTAÇ YALMAN KİMDİR?

Aytaç Yalman 29 Temmuz 1940 yılında İstanbul Üsküdar’da doğmuştur. Belma Yalman ile evlidir. 1960 Yılında Kara Harp Okulundan, 1961 yılında Piyade Okulundan, 1971 yılında Kara Harp Akademisinden, 1976 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuştur.

1998 yılında Suriye ile yaşanan krizi müteakip 20 Ekim 1998 tarihinden itibaren Adana Mutabakatı gereği, Türkiye Cumhuriyeti adına Türkiye-Suriye güvenlik ilişkilerini yürütmüştür.

1961-1976 yılları arasında T.S.K.nin çeşitli birliklerinde Tk.ve Bl.K.lıkları ile Kh.Sb. ve Kur.Bşk.lıkları görevlerinde bulunmuştur. 1976-1986 yılları arasında Silahlı Kuvvetler Akademisinde Öğretim Üyesi, Ege Ordu ve K.T.B.K.K.lığında İstihbarat Başkanı, 50. Piyade Alay Komutanlığı, K.H.A., K.H.O. Öğretim Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

1986 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi ederek K.H.O.K.Yrd.lığına, 1987 yılında da 39.ncu Mknz.P.Tug.K.lığına atanmıştır. 1990- 1994 yılları arası Tümgeneral, K.K.Per.Başkanlığı, Piyade Okul Komutanlığı, Korgeneral rütbesine yükselerek K.K.Dent. ve Değ. Başkanlığı yapmıştır. 1995 – 1998 yılları arasında Adana’da bulunan 6. Kolordu Komutanlığı’atanan Aytaç Yalman, 1998 yılında Orgeneralliğe terfi ederek 2. Ordu Komutanlığına atanmıştır.

24 Ağustos 2000 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı görevine atanmıştır. 24 Ağustos 2002 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilmiştir.

TSK Üstün Hizmet Madalyası, Üstün Cesaret Madalyası, Altın Şeref Madalyası sahibidir.