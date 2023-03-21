Saygı Öztürk ve Deniz Zeyrek SÖZCÜ TV’de

Ankara’nın nabzı, siyasette olup bitenler, genel merkezlerin gündemi, kapılar ardında konuşulanlar, Türkiye’nin kalbi başkentte olup bitenler her salı gazetecilerle Başkent Kulisleri’nde olacak.

Deneyimli gazeteciler Saygı Öztürk ve Deniz Zeyrek, her hafta konuklarıyla SÖZCÜ TV’de gündem değerlendirecek.

Bu akşam saat 21.00’da yayınlanacak ilk bölümde, Saygı Öztürk ve Deniz Zeyrek’in konukları; Politikyol Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Fırat, Karar Yazarı ve Hukukçu Figen Çalıkuşu, MAK Danışmanık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hamdu Yakuoğlu ve gazeteci Nevşin Mengü olacak.