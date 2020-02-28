‘Sayı ne kadar olursa olsun’ dedi ve çağrı yaptı: Başvurun yollayalım

İdlib’teki hain saldırının ardından Türkiye, Avrupa’ya gitmek isteyen mülteciler için sınır kapılarını açma kararı aldı. CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu karar sonrasında Bolu’da yaşayan ve Türkiye’den ayrılmak isteyen mültecileri ücretsiz olarak sınır kapılarına taşıyacağını duyurdu.

İLK OTOBÜS YARIN

Sözcü’ye konuşan Tanju Özcan şu ifadeleri kullandı:

* Dün akşam yaşanan hain saldırı hepimizi derinden yaraladı. Saldırının ardından ülkemizden ayrılmak isteyen Suriyeli mülteciler için sınır kapılarının açıldığı duyuruldu.

* Pek çok Suriyeli sınır kapılarına doğru yola çıktı. Biz de arkadaşlarımıza talimat verdik, muhtarlıklara da bildirdik. Türkiye’den ayrılmak isteyen Suriyelileri ücretsiz olarak sınır kapılarına taşıyacağız. Talepleri almaya başladık. Bize en yakın sınır kapısı Edirne.

* İsteyenleri oraya götüreceğiz. Yarın (29 Şubat Cumartesi) ilk otobüsümüzü kaldıracağız. Ben Suriyeli mültecilerle ilgili en başından beri bir tavır ortaya koyuyorum. Pek çok soruşturma da geçirdim. Bir gün bunların yaşanacağını biliyordum. Haklı çıktım.”

Özcan 31 Mart seçimlerinden sonra göreve geldiğinde Suriyelilere yapılan yardımları keserek gündem olmuştu.

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