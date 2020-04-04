Sayısal Loto çekildi (1)

ANKARA (AA) – Sayısal Loto oyununun 1311'inci çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 14, 25, 27, 46 ve 49 olarak belirlendi.
(Sürecek)
ANKARA (AA) – Sayısal Loto oyununun 1311'inci çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 14, 25, 27, 46 ve 49 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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