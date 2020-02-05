Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları (05.02.2020)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenen Sayısal Loto şans oyununun bu akşam 1294. hafta çekilişi yapıldı. Son yapılan çekilişte 1. devrini gerçekleştiren Sayısal Loto’da böylelikle büyük ikramiye tutarı da artmış oldu. Sayısal Loto’da geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 895 bin lira devretmişti. Bu akşamki çekilişle büyük ikramiye tutarı 3 milyon 209 bin lira olarak belirlendi. İşte 5 Şubat Sayısal Loto sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sayısal Loto’nun bu akşam yapılan çekilişinde büyük ikramiye tutarı 3 milyon 209 bin lira olarak açıklandı.

SON YAPILAN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI (01.02.2020)

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto