Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto’da büyük ikramiye bir kişinin!

Son dört çekilişte devir eden şans oyunun bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan olmak isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçları araştırmaya başladı. Sayısal Loto’da büyük ikramiye bugün gerçekleştirilen çekiliş ile buldu. MPİ tarafından gerçekleştirilen çekilişte 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmek gerekiyor. İşte 4 Ocak’ta kazandıran numaralar… İşte Sayısal Loto sonuçları…

4 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

3, 12, 17, 20, 41, 47

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto