Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 21 Aralık 2019 Sayısal Loto heyecanı…

Sayısal Loto sonuçları her zaman olduğu gibi Milli Piyango İdaresi canlı yayınında belli olacak. Sonuçların 21:30 itibariyle duyurulması bekleniyor, sonuçlar açıklandığı andan itibaren haberimizde olacak.

İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR? Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.