Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Sayısal Loto’da büyük ikramiye sahibini buldu

Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı çekilişi geçen haftada gerçekleşen Sayısal Loto’da kuponları dolduran vatandaşlar sabırsızlıkla sonuçlar belli oldu. Sayısal Loto’da büyük ikramiye İzmir Balçova’ya gitti. Böylece talihli vatandaş 3 milyon lirayı aşan büyük ikramiyeyi tek başına kazanmış oldu. İşte Sayısal Loto sonuçları…
19 ARALIK SAYISAL LOTO SONUÇLARI
ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?
Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;
Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto
EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI