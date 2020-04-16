Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Sayısal Loto’da devir serisi sürüyor…

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. 15 Nisan çekiliş sonuçlarına göre 6 şanslı rakamı bulan çıkmadığı için 3. devir gerçekleşti. MPİ tarafından gerçekleştirilen çekilişte 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmek gerekiyor. İşte 15 Nisan Sayısal Loto sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto’nun 1314. hafta çekilişi bu akşam yapıldı. Sayısal Loto’da bu hafta büyük ikramiye tutarı 2 milyon 342 bin lira olarak belirlendi. Bu akşam 6 bilen çıkmaması üzerine 3. devir gerçekleşmiş oldu.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.