Sayısal Loto’da ikramiye tek kişinin oldu! 15 Şubat Sayısal Loto sonuçları…

Sayısal Loto sonuçları MPİ tarafından gerçekleştirilen çekiliş ile belirlendi. En çok kazandıran şans oyununda katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. Bu haftanın çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye bir kişinin oldu. İşte 15 Şubat Sayısal Loto sonuçları…
SAYISAL LOTO SONUÇLARI
5 – 15 – 24 – 27 – 30 – 34
ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?
Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;
Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto
SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.