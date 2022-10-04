Sayısalda çılgın tesadüf

Yazan:
Alaturka Online
-

Çılgın Sayısal Loto’nun 1 Ekim çekilişinde 90 sayı arasından çıkan 8 sayıdan 5’i 43-44-45-46 ve 47 oldu. 5 sayının ardışık gelmesi ‘şaibe’ iddiasına yol açtı.

Deniz AYHAN

Yayınlanma: 05:30 – 04 Ekim 2022 Güncellenme:

Sayısalda çılgın tesadüf

Çılgın Sayısal Loto’nun 1 Ekim tarihli çekilişinde 5 rakam ardışık olarak geldi. 90 sayı arasından kazanan sayılar 22, 28, 43, 44, 45, 46, 29 ve 47 oldu. 43-44-45-46 ve 47 sayıları peş peşe geldi. 6 bilen çıkmayınca 147 milyon 599 bin 223 TL ikramiye gelecek haftaya devretti. Milli Piyango şans oyunlarını Demirören Grubu ile Sisal Şans Şirketi’ne devretmişti. Sisal hisselerini geçtiğimiz yıl 7 milyar dolar hasılatı olan İrlandalı Flutter PLC şirketi satın almıştı. Şaibe iddialarıyla sık sık gündeme gelen Milli Piyango oyunları yıllardır tartışmalı tesadüflere sahne oluyor. Bunlardan bazıları şöyle:

Bursa‘da 2 Şubat 2021’de iki farklı bayiden bir saat arayla elektronik makineden Şans Topu oynayan bir vatandaşa, aynı 6 sayı geldi. 6 sayının aynı olma ihtimalinin, 3 milyon 895 bin 584’de bir olduğu hesaplandı.

■ 30 Ocak 2019’da yapılan çekilişte Loto ve Şans Topu çekilişlerinde 3 sayı aynı geldi ve 6.95 milyarda bir olasılık gerçekleşti.

■ Tam biletler 4 yıl boyunca üst üste yüzde 90 seviyesinde Ankara’ya isabet etti.

Demirören kredisi iktidara ayna tutuyor İlginizi Çekebilir Demirören kredisi iktidara ayna tutuyor CHP'li Yavuzyılmaz, Demirören'e verilen 950 milyon doları sordu İlginizi Çekebilir CHP’li Yavuzyılmaz, Demirören’e verilen 950 milyon doları sordu

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?