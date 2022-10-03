Sayıştay’a da sansür

Aile Bakanlığı’nın denetiminde 442 bin kişiye engelli gibi gösterilerek 11.6 milyar lira para aktarıldığı belirlendi. Bu bilgi rapora yazılmadı…

Deniz AYHAN

Sayıştay önceki yıllarda çeşitli bakanlıkların hesaplarında tespit ettiği kamu zararlarına dair gelişmelere 2021 raporunda yer vermedi.

– Sayıştay 2018, 2019 ve 2020 yıllarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı‘nda 442 bin 309 kişiye usulsüz olarak ve toplam 11.6 milyar TL ödendiğini tespit etmişti. Sayıştay denetçileri her yıl yazdığı raporlarda önceki dönemdeki usulsüzlüklerin ortadan kaldırılıp kaldırılmadığına dair bilgiye yer veriyor. Raporlarda bir önceki yıl yaşanan sorun bakanlıkça çözülürse ‘Tam olarak yerine getirildi’ tespiti yer alıyor. 2021 yılı raporunda bu ifadeye de yer verilmedi. Bakanlığın sorunu çözüp çözmediği ve 2021 yılında da benzer ödemeler yapıp yapmadığı bilgisine Sayıştay raporunda yer verilmezken, bakanlığın üç sene fazladan ödeme yaptığı 11.6 milyar TL de sır oldu.

2021 RAPORUNDA YOK SAYILDI

– Sayıştay 2019 yılı raporunda Çevre ve Şehircilik eski bakanlarına makam aracı tahsis edildiğini, yakıt ve diğer giderlerinin de bakanlık bütçesinden karşılandığını saptadı. 2020 yılı raporunda da aynı bulguya yer verildi ve tahsise son verilmesi istendi. Ancak Sayıştay’ın 2021 raporunda bu konuda hiçbir bilgi yer almadı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz “2020 yılı Sayıştay raporunda, eski bakanlara araç tahsisi için, ‘Bakanlık tarafından gerekli iş ve işlemler yapılmamıştır’ uyarısı vardı. Talep yerine getirilmiş olsa raporda yer alırdı. Belli ki hiç bahsedilmeyerek ya da taslak rapordan çıkarılarak gizlenmiş. Anlaşılan konuyu sansürleyip kapatmışlar. Sayıştay raporu sansüre uğramış” dedi.