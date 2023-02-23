Sayıştay’dan meclis üyelerine TÜGVA ve TÜRGEV şoku

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 2016 yılında TÜGVA ve TÜRGEV’in yurt olarak kiraladıkları binaların kira bedellerinin belediye tarafından ödenmesi için bir karar aldı.

Sayıştay müfettişleri, belediye faaliyetlerini inceleyerek hazırladığı 2019 ve 2020 yıllarına ait denetim raporlarında yapılan kira ödemelerinin usulsüz olduğunu tespit etti.

Belediyenin her iki vakıf için, 2 yılda yaklaşık 860 bin lira kira ödemesi yaptığını ve bunun kamu zararı olduğunu açıkladı.

MECLİS ÜYELERİ ÖDEYECEK

Sayıştay müfettişleri, aralarında ilçe belediye başkanlarının da olduğu 2019’da 77 ve 2020’de 78 meclis üyesinden toplam 860 bin lira kamu zararının alınmasını talep etti.

Sayıştay 8. Daire de, 2 yıla ait hesaplara ait yapılan yargılama, söz konusu kamu zararının oluşumunda önergeye ‘Evet’ diyen meclis üyelerinin sorumlu olduğuna karar vererek, meydana gelen kamu zararının bu meclis üyelerinden tahsil edilmesine karar verdi.

HAYIR DİYEN CHP’Lİ ÜYEDEN DE PARA TALEP EDİLDİ

Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde o dönemlerde görev yapan eski CHP’li üye Mustafa Tüfek, TÜRGEV ve TÜGVA’ya yapılan yardımlara kendisinin ‘Hayır’ oyu verdiğini belirterek, “O dönem bu kararın meclis üyelerinin başına dert olacağını söyledim. Ben her seferinde önergeye hayır oyu verdim. 2019 ve 2020 yılının ilk 8 ayını kapsayan süreçte müfettişlerce yapılan denetimlerde usulsüz olduğu ortaya konuldu.

2019’da TÜGVA ve TÜRGEV’e yapılan kiralama nedeniyle kamunun 567 bin 251 TL, 2020 yılında ise 293 bin lira zarara uğratıldığı ortaya çıktı.

Sayıştay 8. Dairesi, 860 bin liralık kamu zararını meclis üyelerinden istiyor. Ben hayır dememe rağmen bana da zimmet çıktı. Buna itiraz edeceğiz” dedi.

Öte yandan, 2016,2017 ve 2018 yılında yapılan kira ödemelerinin de o dönemde belediye meclis üyesi olan ve önergeye ‘evet’ diyen meclis üyelerinden tahsil edildiği belirtildi.