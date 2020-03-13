Saymaz: İran bile cuma namazını yasakladı





Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası'nda İsmail Saymaz, Güney Kore'deki durumla Türkiye'yi karşılaştırarak, aradaki benzerliğe dikkat çekti. Saymaz, İran bile cuma namazını yasaklamışken bizim Diyanet'imiz önlem olarak müstakil tespih yöntemi önerdi. Tele1'e destek olmak için:

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