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‘Sazan sarmalı’ yöntemiyle milyonluk vurgun

Alaturka Online
Alaturka Online

Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran müşteki H.Ç., ikinci el eşya satan bir sitedeki ilanda bir otomobili beğendiğini, iletişime geçtiği şahısların sahte ilan koyarak kendilerinin olmayan aracı sattığını, bu kişilere 850 bin lira para yatırdığını ancak aracı alamadığını belirterek, şikayetçi oldu.

Müşterinin para yatırdığı hesabın sahibi F.H’nin Mersin’de olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şahsın evine operasyon düzenleyerek, şüpheliyi gözaltına aldı.

5 ZANLI YAKALANDI

Gözaltına alınan F.H, parayı özel bir bankadan çektiğini ve bunu yanına gelen 5 kişiye verdiğini söyledi.

Bunun üzerine bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, ‘sazan sarmalı’ yöntemiyle dolandırıcılık yapan zanlıları belirledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenleyen ekipler,  A.K., V.K., E.Ö. ve N.Ö. isimli şahısları da gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 milyon 340 bin TL, 5 bin 700 dolar, 6 cep telefonu, 1 sim kart, 1 usb bellek ile 1 şarjöre basılı vaziyette 15 fişek ele geçirdi. Şahısların birçok ilde bu yöntemle vatandaşları mağdur ettiği ve milyonlarca lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan F.H, A.K, V.A, E.Ö ve N.Ö’nün ifadeleri alındı. Yapılan yargılama sonucunda E.Ö ve N.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, V.A. , F.H. ve A.K. isimli zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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