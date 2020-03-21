Schengen başvurusu sırasında alınan ücretle ilgili flaş gelişme

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Schengen vizesi almak için 80 Euro ücretle başvuruda bulunan Türk vatandaşlarının seyahat kısıtlaması olmadığı dönemde vize başvurularını kabul etmişti.

Ancak corona önlemleri nedeniyle seyahat kısıtlaması gelince, vatandaşların pasaport ve belgelerini iade etti. Ancak ne ileri tarihli vize verdi, ne de vize ücretini geri iade etti.

Vatandaşlara pasaport iadesi yapılırken verilen bilgilendirme yazısında, alınan önlemler çerçevesinde vize başvurularının “karara ulaşmadan kapatılacağı”, ancak bu iptalin Türk vatandaşının başvurusu tarihçesinde olumsuz bir kayıt oluşturmayacağı bildirildi.

Ancak alınan Schengen vizesi için alınan 80 Euro ücretin ise “vize başvuru ve servis için ödenen ücretler” olduğu gerekçesiyle, iade edilmeyeceği de ifade edildi.