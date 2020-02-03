Schengen vizesi 20 euro zamlandı, şartlar değişti!

Hırvatistan, İrlanda, Bulgaristan, Kıbrıs ve Romanya dışındaki ülkelere alınacak vize ücretlerine 20 euro zam geldi. Zam ve süre dışındaki bazı şartlar da kolaylaştırıldı.

2 ŞUBAT 2020’DEN İTİBAREN UYGULAMAYA ALINDI

Dünyadaki 105 ülkenin vatandaşlarının aldığı vizedeki yenilikler, AB’nin 810/2009 sayılı tüzükte yaptığı ve 2018 yılında komisyondan geçen değişikliklerin ardından 20 Haziran 2019 tarihli yönetmelikle tüm üye ülkelere bildirildi. Son üye ülke olarak Litvanya’nın onayladığı değişiklikler, 2 Şubat 2020’den itibaren uygulamaya alındı.

Son değişiklikler ile, daha yüksek vize ücreti alınırken, uzun süreli vizeler bir yıldan başlayacak ve en fazla 5 yıllık vize verilecek.

Son vize tüzüğü ile getirilen yenilikler şunlar oldu:

SORUNSUZ KİŞİYE ÇOK GİRİŞ HAKKI

Yeniliklerle, AB üyesi ülkelerde kalma süreleri, kişinin önceki vizelerinde ve giriş-çıkışlarında sorun yaşayıp yaşamamasına göre düzenlendi.

Buna göre, çok seyahat eden, bu sürelerde vize ya da gittiği ülkelerde kalmayla ilgili bir sorun çıkarmamış kişilere kademeli olarak artacak şekilde çok girişli, uzun süre kalma haklı vize verilecek. Bu tür vizeler 1 yıldan başlayacak ve 5 yıla kadar uzayabilecek.

DAHA YÜKSEK VİZE ÜCRETİ

Vizeye başvuru için 2006’dan beri alınan rakam zamlandı. Vizeye artık 60 euro yerine 80 euro ödenecek. Bu para yetişkinlerden alınacak, 6 yaşından küçük çocuklar eskisi gibi vize ücretinden muaf tutulacak. 6-12 yaş arasındaki çocuklar için 5 euro daha fazla ücretle 40 euro alınacak. Ancak üye ülkeler isterlerse, 6-18 yaş arasındaki çocuklardan vize ücreti almayabilecek.

HANGİ ÜLKEYE BAŞVURULACAK?

Bir kişi, birden fazla Schengen ülkesini ziyaret edecekse, en çok zaman geçireceği Schengen ülkesine başvurmak durumunda.

Bu ülkelerde eşit zaman geçirilecekse, ilk gidilecek olan ülkenin konsolosluklarına başvuru yapılmalı. Vize formları elektronik ortamlarda verilebilecek. Bu önemli kolaylığa bir istisna da getirildi. Kişinin parmak izinin lazım olması durumunda, konsolosluğa gidip parmak izi vermek zorunda.

ÜLKENİN TAVRINA GÖRE VİZE

Vize isteyen kişinin ülkesinin, Geri Kabul Anlaşması’ndaki tavrı da vizede etkili olacak. Schengen ülkelerine geniş yetki veren bu bölüme göre, bir ülke Schengen ülkesine hukuksuz gelen vatandaşını geri almakta sorun çıkarıyorsa, o ülkenin vatandaşına vize verilmesine süreç zorlaşabilecek.

Süre kısıtlamaları konulabilecek veya çok girişli vizelerden sakınılabilinecek. Ayrıca bu ülkenin vatandaşlarından daha yüksek ücret istenebilecek ve onay süreci de uzatılabilecek.

ÜÇ AYLIK BAŞVURU ZORUNLULUĞU YOK

Schengen vizesine başvuru için üç ay önceden başvuru zorunluluğu vardı. Bu süre üç ay ile altı ay arasında olabilecek. Yani altı ay önceden başvurulabilecek ve vizeye cevap ise yine yaklaşık 15 gün içerisinde verilecek.

Böylece, insanların seyahatlerini planlama ve daha uzun dönemde ucuz seyahat fırsatları yakalama olanağına kavuşması hedeflendi. Denizcilerin ise, AB üyesi ülkeye varışlarından 9 ay öncesinden başvurabileceği belirtildi.

SEYAHAT SİGORTASI KONUSU

Schengen vizesine başvuranlara seyahat sigortası zorunlu. Ancak son değişiklikle bu şart biraz olsun yumuşatılmak, isteğe bağlı hale getirilmeye çalışıldı.

Çoklu giriş vizesi sahiplerinin, ilk planlanan kalış süresini kapsayan yeterli ve geçerli bir seyahat sağlık sigortasına sahip olduklarını göstermeleri yeterli olacak. Bu kural başvuru formunda da yer alacak.