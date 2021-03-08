Schneider Electric’in cinsiyet eşitliğinde küresel çaptaki uygulamaları hız kesmeden sürüyor

İSTANBUL (AA) – Schneider Electric, gerek kurum içi gerekse toplumsal eşitliğe yönelik uygulamalarıyla küresel iş dünyasına liderlik ederken, kadınların iş hayatında daha fazla ve daha aktif rol almaları için de önemli çalışmalara imza atıyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, küresel çapta 100’ü aşkın ülkede 135 bini aşkın çalışanıyla faaliyet gösteren Schneider Electric, toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmaları, kurum içerisinde esnek bir yapı ve eşitlikçi bir kültür yaratmak üzere uyguladığı yenilikçi politikalarıyla, küresel iş dünyasına öncülük etmeyi sürdürüyor.

Açıklamada, Schneider Electric'in, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne de kadınlara eşit fırsatlar sunulmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürerek tamamladığı bir yılın haklı gururuyla girdiği ifade edildi.

– "İş dünyasına önderlik ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Berna Galipoğlu, çeşitlilik ve katılım konusunu, sürdürülebilirlik stratejilerinin en önemli taahhütlerinden biri olarak kabul ettiklerini ve kadınların iş hayatında daha fazla ve aktif rol almaları için önemli çalışmalara imza atmayı sürdürdüklerini belirtti.

Salgın nedeniyle içinde bulunduğumuz dönemin, tüm sektörler için on yıllardır yaşanan en zorlu süreç olduğunun altını çizen Galipoğlu, bu nedenle de özellikle kadınlar adına pozitif ayrımcılık sağlayacak çalışanlar arasındaki ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, fiziksel engeller ve sosyal farklar alanlarındaki çeşitliliğin ve eşitliğin, şirketlerin sürdürülebilirliği açısından hiç olmadığı kadar önemli hale geldiğine dikkati çekti.

Galipoğlu, çalışanların katılımı, çeşitliliği ve eşitliğinin hem bireysel hem kurumsal verimliliğe son derece pozitif katkı sağladığını belirterek, "Özellikle kriz zamanlarında eşitliğe ve çeşitliliğe samimi ve kapsayıcı anlamda verilen önem, şirketlerin kamuoyu nezdindeki küresel imajları ve güvenilirliklerini de son derece olumlu anlamda etkiliyor. Biz de tüm bu gerçeklerden de yola çıkarak, sürdürülebilirlik stratejilerimizin en önemli taahhütlerinden biri olarak kabul ettiğimiz çalışanlarımız arasında eşitlik, çeşitlilik ve katılımı sağlamak için sürekli güncelleyerek gerekli adımları atıyor, kadınların iş hayatında daha fazla ve aktif rol almaları için halihazırda uyguladığımız programları kapsamlarını daha da artırarak ve yaygınlaştırarak uygulamaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Galipoğlu, Schneider Electric olarak çalışanlarına nasıl daha kapsayıcı olabilecekleri konusunda eğitim vermek için şirket içi gizli önyargı öğrenme programları sunduklarını belirterek, "Faal olduğumuz 100’ü aşkın ülkede BM Kadını Güçlendirme İlkeleri’ne uyumlu bir yönetim anlayışını benimsedik. Bu kapsamda BM Kadın Örgütü tarafından yürütülen HeforShe platformundaki lider kurumlardan biri olarak da iş dünyasına önderlik ediyoruz. İlk kademe yöneticilerden üst yönetime kadar her kademedeki işe alma sürecinde cinsiyet eşitliğini sağlama kriterini de kapsayan, Corporate Knights listesinde bu yıl 1’inci sırada yer aldık." değerlendirmesinde bulundu.

– "Küresel anlamda çeşitlilik, eşitlik ve hakkaniyet"

Türkiye’de de Schneider Electric yönetim kadrosunun yüzde 50’sinin kadın yöneticilerden oluştuğunu vurgulayan Galipoğlu, "Bir endüstri şirketi için oldukça güçlü olan bu oranları daha da yukarı çekmek için öncü çalışmalar ve uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Kadınların iş hayatında daha fazla ve aktif rol almaları doğrultusunda uyguladığımız politikalar, bir yandan kurumumuz içerisinde güçlü bir kültür yaratırken, bir yandan da iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki dönüşüme hizmet ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Galipoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm dünyadaki çalışanlarımızın yüzde 92’si Eşit Maaş Politikası kapsamına alındı. Bu oranı daha da yükseltmek için çalışmalarımız sürüyor. Bu doğrultuda kadın çalışanlara liderlik etmesi için üst yöneticilerden ve İK liderlerinden oluşan bir ‘Kadın Danışma Kurulu’ ve küresel ölçekte çeşitliliği artırmak üzere yine üst yöneticilerimizden oluşan ‘Çeşitlilik ve Katılım Kurulu’ oluşturduk. Tüm Schneider Electric ekosisteminde, aynı görevi üstlenen kadın ve erkek çalışanlarımızı adil ve hakkaniyetli bir şekilde ödüllendirilmesini sağlıyoruz. Bu süreci yöneten tüm yöneticilerimiz de bu konuda farkındalık kazanmak ve öğrenilmiş davranış ve yargılarını değiştirmek üzere eğitimler alıyor. Bunun yanı sıra, ‘Mirroring’ adlı programımızla aramıza yeni katılan kadın satış mühendislerimizin, kadın yöneticilerden mentorluk almalarını sağlıyoruz. Ayrıca kadınların iş hayatında daha başarılı olmalarına rehberlik edecek ‘How Women Rise’ başlığı altında tüm kadın çalışanlarımızın katıldığı çalıştaylar düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bu çalıştayları erkek çalışanlarımızın da dahil olduğu bir konseptle devam ettirdik."

Kadın çalışanlarının kariyer yolculuklarını desteklemek üzere daha esnek şartlara ihtiyaç duyduklarının farkında olduklarına değinen Galipoğlu, "Bunun bir yansıması olarak tüm çalışanlarımızı önemli anlarda kendilerine zaman ayırabilmeleri için destekleyerek ‘kendilerine özgü yaşam ve iş’ dengesini kurmaya teşvik ediyoruz. Bu doğrultuda tüm ülkelerde Global Aile Politika’sını hayata geçirdik. Bizi sektör lideri konumuna taşıyan bu politika, çalışanlarımıza yasal sınırların ötesinde bir izin hakkı sağlıyor. Bu çalışmalarımız da bize Financial Times’ın Çeşitlilik Liderleri sıralaması ve Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde lider kurumlar arasında yer almak gibi önemli başarılar getiriyor." ifadelerini kullandı.

– Cinsiyet eşitliği, kurumsal bir kültür

Schneider Electric'in Global Aile İzni politikası sayesinde, 100’ü aşkın ülkedeki Schneider Electric çalışanlarının yüzde 99'u, yasal izin kapsamının ötesinde, ücretli ebeveynlik, bakım ve yas izni alabiliyor. Bu oranı yüzde 100'e çıkarma hedefindeki şirketin geçtiğimiz yıllarda faal olduğu tüm ülkelerde başlattığı Ücret Eşitliği İlkesi de tavizsiz şekilde uygulanıyor.

Schneider Electric’te bu kültürün güçlenmesi, başta Grup Üst Yöneticisi (CEO) Jean-Pascal Tricoire olmak üzere tüm liderlerin adanmışlıkla uyguladıkları çalışmalarla sağlanıyor. HeForShe programı için Global Etki Şampiyonu olarak çalışmalarını sürdüren Schneider Elctric’in ülke yöneticilerinin yüzde 100'ü, BM Kadınları Güçlendirme İlkelerine uyum sözü vermiş bulunuyor. 15 yıl önce, üst düzey 1000 yöneticisinin sadece yüzde 5’i kadın olan Schneider Electric, sektörüne bu anlamda öncülük eden çalışmalarıyla bugün şirketin küresel liderlik koltuklarının yüzde 30'unu kadınlara emanet etmiş durumda.

Schneider Electric’in Enerjiye Erişim programı, bugüne kadar 20 milyondan fazla insanı yenilenebilir enerji kaynaklarıyla buluşturdu ve 400 binin üzerinde yoksul kadına ve erkeğe enerji yönetimi becerileri konusunda eğitim verdi. Hedef, 2030 yılına kadar 1 milyona ulaşmak ve 80 milyon haneyi güvenli, güvenilir ve sürdürülebilir enerji çözümleriyle donatmak.