Schumer: ‘‘Azil Yargılaması 8 Şubat Haftasında Başlayacak’’

Senato’da çoğunluğu elde eden Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer, eski başkan Donald Trump hakkında yapılacak azil yargılamasının, Temsilciler Meclisi’nin azil maddesini Pazartesi günü resmen Senato’ya iletmesinin ardından 8 Şubat haftasında olacağını belirtti.

Schumer, Başkan Joe Biden’ın kabine üyelerinin ve yönetimin diğer önemli yetkililerinin acil şekilde onaylanması gerekliliğinin altını çizdi. Schumer yargılamada savcı görevini görecek Kongre üyeleriyle Trump’ın savunma ekibinin azil maddesinin Senato’ya gönderilmesinin ardından yargılamaya kadar hazırlanmak için zamanları olacağını belirtti.

Schumer, ‘‘Bu süre içinde Senato Amerikan halkı için Kabine atamaları ve Corona virüsü yardım tasarısı gibi diğer hizmetlerini yerine getirecek’’ dedi.

Eski başkan Donald Trump’ın Senato’daki azil yargılamasının Demokrat Başkan Joe Biden’ın görevi devralmasından sonra düzenlenmesine karar verilmişti.

Senato’nun bu dönemdeki öncelikleri arasında Joe Biden’ın Kabine atamalarının onaylanması ve Corona virüsü yardım paketinin oya sunulması yer alıyor.

Senato’nun eski çoğunluk lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Demokrat’ın kontrolundaki Temsilciler Meclisi’nden azil maddesinin Senato’ya gönderilmesini gelecek Salı gününe ertelemesini ve Schumer’dan da Başkan Trump’ın savunma ekibinin hazırlanabilmesi amacıyla yargılamayı Şubat ortasına ertelemesini istemişti.

Reuters haber ajansına göre McConnell’ın yardımcısı Doug Andres, yargılamanın en erken 9 Şubat’ta başlayabileceğini belirtti ve senatörün Demokratlar’ın Trump’ın savunmasına zaman verdiği için memnunluk duyduğunu bildirdi.

Eski başkan Donald Trump, 6 Ocak’ta Beyaz Saray yakınında toplanan destekçilerine hitap etmiş ve oyları için mücadele etmelerini istemişti. Trump destekçileri bunun üzerine Kongre binasına yürümüş ve Joe Biden’ın seçim zaferinin onaylandığı oturumu engelleme amacıyla polis engelini aşarak Kongre binasına girmişti. Olaylarda biri polis beş kişi hayatını kaybetmişti.