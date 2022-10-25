Scooter kazaları için ‘ters çizgi’ önerisi

İstanbul’un birçok yerinde yoğun bir şekilde kullanılan elektrikli scooterlar, ağır yaralanmalar ve ölümlü kazalara neden oluyor. Hem araç sürücülerine hem de scooter kullanıcılarına uyarılarda bulunan Güvenli Sürüş Teknikleri Uzmanı Gürsel Yeğenoğlu, “Scooterlarda, özellikle trafiğin aktığı noktalarda mutlaka ters çizgi uygulaması yapılması gerekiyor.” dedi.

Genellikle kısa mesafede ve trafiğe takılmamak için kullanılan elektrikli skuterlar, avantajlarının yanı sıra ciddi riskleri de bulunuyor. Skuter kazaları bazen yaralanmalara bazen de ölüme neden olabiliyor.

Antalya’da 22 Ekim Cumartesi gecesi otomobilin çarptığı elektrikli scooterdaki lise öğrencilerinin hayatını kaybetmesi, yeniden scooter tartışmalarını gündeme getirdi. Yaş sınırı ve reflektif giysi zorunluluğuna rağmen, ölümlü kazalar engellenemiyor değerlendirmesi yapıldı. Güvenli Sürüş Teknikleri Uzmanı Gürsel Yeğenoğlu, trafikte 3 önemli kural olduğunu hatırlatarak, “Gör, görül, hayatta kal. Birisi, birini görmediği sürece mutlaka bir hata, o hata da hayata ya da can yanmasına mal olacaktır” dedi.

TERS ÇİZGİ UYGULAMASI ÖNERİSİ

Yeğenoğlu, scooter için özellikle trafiğin aktığı noktalarda belediyenin ve karayollarının mutlaka ters çizgi uygulaması yapması gerektiğini belirterek, “Bir taraf gelirken, bir taraf gidecek. Scooterlar, akan trafiği görecek. Sağ trafik olduğumuz için, scooterların soldan gitmesi gerekiyor ki, gelen aracı görsün ve kendini güvence altına alsın. Scooterlarda ayna ve sinyal yok. Ekipmanlar da yok. Ne kadar giysi olursa olsun, arkadaki sürücü bir anlık harekete bakıyor. İki hata oluyor.

Genelde scooterlar bir anda mazgaldan kaçıyım, bir şeyin üstünden geçmeyeyim istiyor. Bu hareketi yaptığı anda görmediği, arkadan gelen aracın önüne çıkmış oluyor. Dolayısıyla arkadaki araçtaki hata da scooter gördükleri zaman sürücülerin ağırlaşması gerekiyor. Yavaş gitmeleri gerekiyor çünkü, scooter her an anlık hata yapabilir. Asıl önemli olan sürücülerin onları görüp güvence altına alması lazım” diye konuştu.

“İKİ TARAF DA KURALLARA UYMALI”

Bilinçli olmanın önemine vurgu yapan Yeğenoğlu, “Karayollarının acil durum rengi turuncu olduğu için bu güzergahların turuncuyla boyanıp, scooterlara en az 1 metrelik bir bölge ayarlamaları gerekiyor ki, insanlar burada akışı sağlasınlar. Bu tamamen bilinç olayı. İki taraftan bir tanesi kuralları bilmediği süre içerisinde, bu kazalarla karşılaşacağız. Kurallara uyulduğu sürece kazalar mutlaka azalacaktır. Scooterlar tamamen hakimiyet ve denge usulüdür. Sürücünün yatmasıyla araç kendine yön bulabilir. Dolayısıyla kurallara uyulursa üzücü kazalar yaşanmaz ama bir taraf değil, iki taraf da kurallara uymalı. Scooterı gördüğü zaman bir yayaymış gibi muamele yapıp sürücülerin dikkat etmesi gerekiyor” dedi.

“KIŞ AYLARINA DİKKAT!”



Yeğenoğlu, scooter denetimlerinin yapıldığını ancak kurallara uyulmadığına dikkat çekerek, “Kış mevsimi de geliyor. Bu aracın nasıl bir fren sistemi var, scooterın lastikleri asfalta uygun değil. Scooterların daha koruyucu yerlerde kullanılması gerektiği karara bağlanması lazım. Araçlardan biri gidip arkadakini görmüyorsa, tehlike daha da artacaktır” ifadelerini kullandı.

“SÜRÜCÜLER DİKKAT ETMEDEN DÖNÜYOR”

Scooter kullanıcısı Yasin Temur, “Scooterı çok nadir kullanıyorum. Gün içerisinde acil bir yere gitmemiz gerektiğinde kullanıyoruz. Arabaların aralarında insanlar bir anda çıkabiliyor o yüzden çok dikkatli gidiyoruz, yavaş gidiyoruz. Geçen gün birine çarptılar çok üzüldüm, arabanın arasında çıktı. Ne yaşadım, ne de birine çarpma durumum hiç olmadı. Mecbur dikkat etmek zorundayız. Kendimizden çok bunu kullanırken insanların da sağlığını düşünmemiz gerekiyor” dedi.

Lisanslı bisiklet sürücüsü olan Hakan Türkmen de, “Bisiklet devam ediyor ama, scooter arabam olduğu halde son derece kolay ve kurallara uyarak kullanıyorum. Scooter kazalarında ölümler oldu. Scooter Türkiye’ye geldiğinde bir kanun çıksaydı, plakası kayıt altına alınsa, bisiklet ve scooter yollarında motosikletler geziyor. Sağa ve sola dönecekler bisiklet ve scooterlara dikkat etmeden dönüyorlar” ifadelerini kullandı. (DHA)

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