Scooter’la ters yönde yolculuğun sonu

Kaza, dün saat 14.20 sıralarında Merkez Mahallesi’nde bir caddenin üzerinde meydana geldi. Scooter’la ters yönden ilerleyen Metin Aydın’a karşısına çıkan otomobil çarptı. Savrularak havada takla atan Aydın, yere düşerek kafasını asfalta çarptı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Otomobil sürücüsü ise durmayarak, aracıyla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Metin Aydın’ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin çalışma başlatan polis, kaçan sürücüyü tespit etmeye çalışıyor. (DHA)