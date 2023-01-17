Scooterlar toplanmaya başladı

Kadıköy Belediyesi ekipleri scooter firmalarına kaldırımları işgal eden araçları toplamalarına yönelik belirli bir süre tanıdı.

Tanınan süre içerisinde herhangi bir faaliyet göstermeyen scooter kilitleri kesilerek oldukları yerden kamyonetlere yüklenerek belediyeye ait depolara götürüldü.

Belediye ekiplerinin topladığı scooterlardan toplamda 49 bin 360 TL cezai işlem uygulandı. Uygulamanın gün boyu devam edeceği belirtildi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı denetime ilişkin yaptığı açıklamada, “Kaldırımların üzerinde bulunan, yayaların, engelli arabaların veya bebekli arabaların geçişini engelleyen scooterları toplatacağımızı ilan etmiştim. Scooterlar ile ulaşım ihtiyacını gideren vatandaşlarımızla, gençlerimizle herhangi bir sorunumuz yok. Ama bu firmaların artık kendilerine çekidüzen vermeleri gerekiyor” dedi. (DHA)