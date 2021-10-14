SDG’li teröristlerden küstah çıkış

Terör örgütü PKK teröristlerini de bünyesinde barındıran Suriye Demokratik Güçleri Türkiye ile ilgili küstah açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

Şiddetin ve kaosun son 10 yıldır devam ettiği Suriye’den akıllara durgunluk veren bir açıklama geldi. Haseke eyaletinin kuzey kırsalındaki Tel Tamr bölgesinde iki grup karşı karşıya gelirken, bünyesinde terör örgütü PKK/PYD/YPG’yi barındıran SDG’li bir yetkiliden küstah bir uyarı geldi.

Terör örgütü mensubu, SDG’nin elindeki topraklara yönelik herhangi bir saldırganlığın püskürtüleceğini açıklarken, “İşgalci Türk ordusunun her türlü saldırısıyla yüzleşmeye hazırız. Bunun için yeterli güce ve kararlılığa sahibiz” dedi. Yetkili, “Bütün bunlar, çalıştığı demokratik projemizi baltalamak için bölgede kaos ve istikrarsızlık yaratmayı amaçlıyor” dedi.

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