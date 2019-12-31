Şebnem Bozoklu kimdir? Şebnem Bozoklu’nun hayat hikayesi…

Şebnem Bozoklu 25 Ağustos 1979, İstanbul doğumlu. Baba tarafından Ispartalı; anne tarafından Mısır kökenli Siirtli bir ailenin çocuğudur. İşte hayatına dair merak edilenler…
Şebnem Bozoklu ekranların sevilen isimlerinden biri. Şebnem Bozoklu birçok dizi ve filmde yer almıştır. Canım Ailem dizisindeki Meliha karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan Bozoklu Ulan İstanbul dizisindeki rolü ile de birçok kesim tarafından sevildi…
ŞEBNEM BOZOKLU KİMDİR?
1996’da Kadıköy Kız Lisesi’ni bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. 2001 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümü’ne başlayan Bozoklu, 2004’te oradan mezun oldu. 2005-2006 yılları arasında Çisenti Tiyatro’da Sanat Dansı ile Mondi’nin yönetmenliğini yaptı. 2006-2007 yılları arasında TRT’nin Hazır Mısınız? yapımında canlı yayın sunuculuğu yaptı. Aynı yıllar arasında TRT’nin Elma Kurdu yapımında hem solistlik hem de kukla oynatıcılığı yaptı.
ŞEBNEM BOZOKLU’NUN ROL ALDIĞI YAPIMLAR
Turkish’i Dondurma (2019)
Şahsiyet (2018)
Cebimdeki Yabancı (2018)
Yok Artık! 2 (2016)
Albüm (2016)
Çifte Saadet – Perihan
Yok Artık! (2015) – Yapımcı (ayrıca filmde Asuman rolünü üstlenmiştir.)
Niyazi Gül Dört Nala – Hediye
Ümmü Sıbyan:Zifir – Yapımcı
Ulan İstanbul – Yaren Nevizade
Galip Derviş – Sevin Sezgin (Konuk Oyuncu)
Cesur Hemşire – Ceyda
Bizim Yenge – Filiz
Canım Ailem – Meliha/Meloş
Derman, – Vildan
Tiyatro Kılçık Ayşegül Hindistan’da
Müjdat Gezen Tiyatrosu, Hamlet
Müjdat Gezen Tiyatrosu, Böylesi Bir Aşk
Emret Komutanım
Selena (Bakıcı Ceylan)
Çisenti Sanat, Alaaddin’in Sihirli Lambası
Çisenti Sanat, Dikkatli Çocuk
Vesaire Vesaire
Öğleden Sonra
Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyuncuları, Sihirli Flüt Müzikali
Müjdat Gezen Oyuncuları, Karmakarışık
Müjdat Gezen Oyuncuları, A. Pantolonun Kemeridir
Müjdat Gezen Oyuncuları, Yalancı
Belirsizlik Meselesi
Tesadüfi