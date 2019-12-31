Şebnem Bozoklu kimdir? Şebnem Bozoklu’nun hayat hikayesi…

Şebnem Bozoklu 25 Ağustos 1979, İstanbul doğumlu. Baba tarafından Ispartalı; anne tarafından Mısır kökenli Siirtli bir ailenin çocuğudur. İşte hayatına dair merak edilenler…

Şebnem Bozoklu ekranların sevilen isimlerinden biri. Şebnem Bozoklu birçok dizi ve filmde yer almıştır. Canım Ailem dizisindeki Meliha karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan Bozoklu Ulan İstanbul dizisindeki rolü ile de birçok kesim tarafından sevildi…

ŞEBNEM BOZOKLU KİMDİR?

1996’da Kadıköy Kız Lisesi’ni bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. 2001 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümü’ne başlayan Bozoklu, 2004’te oradan mezun oldu. 2005-2006 yılları arasında Çisenti Tiyatro’da Sanat Dansı ile Mondi’nin yönetmenliğini yaptı. 2006-2007 yılları arasında TRT’nin Hazır Mısınız? yapımında canlı yayın sunuculuğu yaptı. Aynı yıllar arasında TRT’nin Elma Kurdu yapımında hem solistlik hem de kukla oynatıcılığı yaptı.

ŞEBNEM BOZOKLU’NUN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Turkish’i Dondurma (2019)

Şahsiyet (2018)

Cebimdeki Yabancı (2018)

Yok Artık! 2 (2016)

Albüm (2016)

Çifte Saadet – Perihan

Yok Artık! (2015) – Yapımcı (ayrıca filmde Asuman rolünü üstlenmiştir.)

Niyazi Gül Dört Nala – Hediye

Ümmü Sıbyan:Zifir – Yapımcı

Ulan İstanbul – Yaren Nevizade

Galip Derviş – Sevin Sezgin (Konuk Oyuncu)

Cesur Hemşire – Ceyda

Bizim Yenge – Filiz

Canım Ailem – Meliha/Meloş

Derman, – Vildan

Tiyatro Kılçık Ayşegül Hindistan’da

Müjdat Gezen Tiyatrosu, Hamlet

Müjdat Gezen Tiyatrosu, Böylesi Bir Aşk

Emret Komutanım

Selena (Bakıcı Ceylan)

Çisenti Sanat, Alaaddin’in Sihirli Lambası

Çisenti Sanat, Dikkatli Çocuk

Vesaire Vesaire

Öğleden Sonra

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyuncuları, Sihirli Flüt Müzikali

Müjdat Gezen Oyuncuları, Karmakarışık

Müjdat Gezen Oyuncuları, A. Pantolonun Kemeridir

Müjdat Gezen Oyuncuları, Yalancı

Belirsizlik Meselesi

Tesadüfi