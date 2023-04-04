Seccade bunları nasıl örtecek?

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun özür dilemesine rağmen AKP iktidarı ve Erdoğan miting alanlarında seccadeyi ağzından düşürmüyor. Din referanslı tartışmaları gündemine alarak ekonomi başta olmak üzere her alanda yaşanan sıkıntıları unutturmak istiyor. Ancak AKP iktidarında yaşanan pekçok rezalet silinmeyecek izler bıraktı. İşte o icraatlar:

ÇADIR MAHKEMESİ 2012’den sonra ‘çözüm süreci’ adı altında terör örgütüyle masaya oturuldu. Habur Sınır Kapısı’ndan 30 PKK’lı elini kolunu sallayarak girdi, on binlerce kişi karşıladı. PKK’lılar herhangi bir pişmanlık belirtmemesine rağmen sınırda kurulan ‘çadır mahkemesi’ tarafından serbest bırakıldı.

11 yıl önceki çözüm sürecinde Kandil’den gelen ve Habur’daki çadır mahkemede serbest bırakılan PKK’lı teröristler böyle tur attı.

DOLMABAHÇE Çözüm sürecinin en kritik hamlesi 28 Şubat 2015’te İstanbul’da yapılan Dolmabahçe Mutabakatı oldu. İmralı heyetinde yer alan 3 HDP’li ile AKP’li Başbakan Yardımcısı, İçişleri Bakanı ve Grup Başkanvekili 10 maddelik deklarasyon yayınladı. Öcalan’ın bahar aylarında PKK’ya silah bırakmaya davet edeceği açıklandı. Erdoğan önce “Öcalan’ın çağrısı önemli” dedi. İşler sarpa sarınca 23 gün sonra “Dolmabahçe’yi doğru bulmuyorum” dedi.

ŞAM’DA NAMAZ Suriye’de yaşanan iç karışıklığa “İnşallah biz en kısa zamanda Şam’a gidecek, Selahaddin-i Eyyubi’nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camii’nde namazımızı da kılacağız” diyerek giren AKP hükümeti, kucağında 8 milyon mülteci buldu. Suriye ile kopan ilişkiler, mülteci akını, ticaretin durması ve güvenlik harcamalarının Türkiye’ye 250 milyar dolara mal olduğu tahmin ediliyor.

PKK ile yürütülen açılım döneminde atılan bir diğer atım da kamu kurumlarında T.C. ibaresini kaldırmak oldu.

TC SİLİNDİ Açılım sürecinde TC ibaresi rafa kaldırılmaya başlandı. Önce bazı sağlık kuruluşları ve kamu bankalarından TC yazısı çıkarıldı. Daha sonra bunları bakanlıklar izledi. Birçok kurum ve kuruluş, tabela yenileme adı altında TC yazısını sildi.

ATATÜRK AKP’nin 21 yıllık iktidarında bazen açıktan bazen el altından Atatürk izleri silindi. 40-50 yıldır hizmet veren adında Atatürk yazan stadların adı değiştirildi. En az 10 stattaki Atatürk yazısı silindi.

ANDIMIZ Çözüm sürecinin sonucunda Andımız da kaldırıldı. Cumhuriyetin 10. yılında ilk defa 1933’te 23 Nisan kutlamaları sırasında okutulan andımızı dönemin Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip yazmıştı. Ancak 2013’te okullarda okunması uygulamasına son vermek AKP iktidarı tarafından gerçekleştirildi. Yapılan itirazlara rağmen 2021 yılında son nokta kondu ve uygulama tarihe karıştı.

EGE ADALARI Komşumuz Yunanistan, Ege’de 18 ada ve 1 kayalığı işgal etti. 2004 yılından itibaren aşama aşama işgal yaşanırken, Türkiye sadece seyretti. 2015’te muhalefet adalar üzerinden hükümeti eleştirince dönemin Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’dan ‘fiili durum var’ diyerek işgali kabul etti.

BEDELLİ Cumhuriyet tarihi boyunca 10 defa bedelli askerlik uygulaması çıkarılırken AKP döneminde bu kalıcı hale getirildi. Pekçok AKP’li vekil ve bakanın oğlu parasını ödeyip askere gitmedi.

İHALE ZENGİNİ Kamu İhale Kanunu’nda 180’den fazla değişiklik yapıldı. AKP’ye yakın iş insanları ve şirketler, kamudan aldıkları işlerle rekor kırdı. 5 Türk şirketi (Limak, Cengiz, Kolin, Kalyon ve MNG) dünyanın en yüksek tutarlı ihale kazanan 10 şirketi arasına girdiler.

İMAR AFFI Türkiye’de 20’ye yakın imar affı yasası çıkarıldı. Bunların en kapsamlısı 2018 seçimlerinden önce yapıldı ve 7 milyona yakın yapı kayıt belgesi verildi. 6 Şubat’ta meydana gelen K.Maraş’lı depremden 50 binden fazla insan öldü, yüzbinlerce yaralı var.

FETÖ İSTEDİ VERDİ Türkiye’nin başına bela olan FETÖ yapılanması en çok AKP iktidarları döneminde büyüdü. Erdoğan “Ne istediler de vermedik” diyerek ülkenin tüm kaynaklarının FETÖ’ye tahsis edildiğini itiraf etti. Daha sonra “Bu hain örgütün gerçek yüzünü çok daha önceden ortaya dökememiş olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Rabbim de milletim de bizi affetsin” diyerek aldatıldığını kaydetti.

ENSAR REZALETİ Ensar Vakfı’na ait yurtlarda çocuklara tecavüz edildiği tespit edildi. Dönemin Aile Bakanı “Bir kere rastlanmış olması, hizmetleriyle ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz” diyerek çocuk tacizcilerini korudu.

TSK’YA KUMPAS FETÖ’yle birlikte hareket eden AKP iktidarı TSK’ya kurulan kumpasların yolunu açtı. Ergenekon ve Balyoz kumpasları ile binlerce TSK mensubuna tuzak kuruldu. Kumpasları dayanamayan bazı kahramanlar canına kıydı, bazıları hapiste yatmak zorunda kaldı.