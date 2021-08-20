Seçim anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı’nda büyük düşüş

Metropoll Araştırma Şirketi vatandaşlara “Bu pazar günü milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirseniz?” diye sordu. Anket sonuçlarına göre 24 Haziran 2018 seçimlerinde yüzde 53.66’ya ulaşan Cumhur İttifakı’nın (AKP+MHP) oy oranı 36.6’ya geriledi.

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Metropoll Araştırma Şirketi, Temmuz 2021 Türkiye’nin Nabzı anketinin sonuçlarını açıkladı. 28 ilde 19-23 Haziran tarihleri arasında tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemiyle yapılan araştırmada 1740 kişiye “Bu pazar günü milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirseniz?” diye soruldu. Verilen yanıtlara göre partilerin aldığı oy oranları şöyle:

AKP: 29.3

CHP: 19

İYİ Parti: 10.2

HDP: 9.7

MHP: 7.3

Saadet Partisi: 1.2

DEVA Partisi: 0.9

Kararsız: 8

Protesto oy: 5.6

Cevap yok: 7.4

Ankete katılanların yüzde 21’i kararsız, protesto oy ve cevap vermeyenlerden oluştu. 24 Haziran 2018 Milletvekili Seçimi’nde yüzde 53.66’ya ulaşan Cumhur İttifakı‘nın (AKP+MHP) oy oranı 36.6’ya geriledi. Aynı seçimde yüzde 33.95’e ulaşan Millet İttifakı‘nın (CHP+İYİ Parti+ Saadet Partisi) oy oranı yüzde 30.4’e düştü.

Metropoll Araştırma Şirketi CEO’su Özer Sencar’ın, anket sonuçlarını paylaşırken, “Bu araştırma Erdoğan’ın Diyarbakır seyahatinden sonra orman yangınları ve sel felaketlerinden önce yapılmıştır” notunu düşmesi de dikkat çekti.

2018 SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ NE KADAR OY ALMIŞTI?

AKP: 42.56

CHP: 22.65

HDP: 11.70

MHP: 11.10

İYİ Parti: 9.96

Saadet Partisi: 1.34

Hüda Par: 0.13

Vatan Partisi: 0.27

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