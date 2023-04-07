Seçim çalışması yürüten CHP’li gençlere muşta ve bijon anahtarıyla saldırdılar

CHP Aksaray İl Gençlik Kolları üyelerinin önceki gün seçim çalışması yürüttükleri sırada AKP İl Gençlik Kolları üyesi bir grubun saldırısına uğradıkları iddia edildi. Saldırı sonrası yaralanan gençleri hastanede ziyaret eden CHP Aksaray İl Başkanı Hacı Ali Keleş, hastane önünde açıklama yaptı.

“SALDIRI PLANLI”

Saldırının planlı ve programlı yapıldığına ilişkin emareler olduğunu kaydeden Keleş; “Bugün, iftardan sonra saha çalışması yapmak için Kafeler Caddesi’nde esnaflarımızı ziyaret ederken; gençlik kollarımıza muştalı ve bijon anahtarlı saldırı olduğunu öğrendik. Öncelikle bu saldırıyı şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Bu saldırının planlı ve programlı olduğunu gösteren ciddi emarelerimiz var. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçimin güvenli bir ortamda huzurlu bir şekilde, dostane bir şekilde gerçekleşmesini istiyoruz. Bütün çabalarımız bu yönde. Saldırıyı gerçekleştirenlerin en kısa sürede bulunacağını ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“CHP’NİN HİÇBİR FERDİNE GERİ ADIM ATTIRAMAZLAR”

Milletvekilli Aday Adaylığı için görevinden istifa eden eski CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk CHP’nin hiçbir ferdinin yapılan saldırılar karşısında diz çökmeyeceğini beliterek şu ifadeleri kullandı: “Gençlik kolları başkanlarımıza; il ve merkez ilçe gençlik kolları başkanlarımız ve ilçe yöneticimize ve birçok gencimize partimizin broşürlerini dağıtırken saldırı olmuştur. Ülkemiz kritik bir seçim sürecine girmiş bulunmaktadır. Bu seçim sürecini, anlaşılan ülkeyi yönetenler, terörize etmeye devam edecektir. İki gün önce İYİ Parti’nin İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan saldırı, bugün gençlik kollarımıza yapılan saldırı ülkeyi yönetenlerin kirli dili, kirli tarzı, kirli tavrı gösteriyor ki bu seçim, sandıkta istediğini alamayanların sokakları karıştırarak sonuç almaya çalışacaklarının işaretlerini üzülerek alıyoruz”

‘SALDIRIYI YAPANLAR AKP YELEKLİ İDDİASI’

Saldırıyı gerçekleştirenlerden üç kişinin AK Gençlik yelekleri olduğunu ve AKP il başkanı ile fotoğrafları bulunduğunu ileri süren Ertürk; “Kafalarından ne geçerse geçsin, kirli vicdanlarında hangi planları yaparlarsa yapsınlar, CHP’nin hiçbir ferdini bir adım geri attıramazlar, diz çöktüremezler. Bugün arkadaşlarımıza saldıranlar, ‘HDP-PKK propagandası yaptıklarını’ söylemiş. Bir PKK işareti arayanlar dönüp kirli tarihine baksınlar bu partinin tarihinde hiçbir terörizmin izi emaresi ve işareti bulunamaz. İl başkanımız bahsetti, ‘bazı emareler var’ diye. Saldırıya uğrayan arkadaşlarımız sosyal medyada yaptığı araştırmalarda saldırıyı yapan altı, yedi kişiden üçünün AK Gençlik yelekli ve AK Parti il başkanı ile verdikleri pozlara ulaştılar. Emniyet güçlerimiz failleri bulmak için çalışmalara devam ediyorlar” diye konuştu.

“SALDIRGANLARIN AKP GENÇLİK KOLLARIYLA İLGİSİ YOK”

AKP Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk ise saldırı iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla cevap verdi. Saldırıyı gerçekleştirenlerin AKP Gençlik Kolları ile bir ilgisinin olmadığını ifade eden Hamza Aktürk, saldırganların gözaltında olduğunu söyledi. Olayın takipçisi olacaklarını belirten AKP’li Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün akşam saatlerinde CHP gençlik kollarına yapılan saldırının, AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatı tarafından yapıldığı iddiasıyla Ali Abbas Ertürk’ün yaptığı açıklamada belirtilen kişilerin gençlik kolları teşkilatımızla herhangi bir alakası yoktur, ayrıca kişilerin partimize üyeliği de yoktur. Siyasi rant amacıyla aslını araştırmadan meclis kürsüsünde boş kovan fırlatan ittifak ortaklarından aldığı taktik ile AK parti gençliğine çakal-hapçı vs. benzetmelerinde bulunmak da ayrıca izansızlıktır.

* Devletimiz polisiyle, adli yargı mensuplarıyla olayı ortaya çıkaracaktır. Saldırı yaptığı iddia edilen kişiler ise emniyet birimlerimiz tarafından gözaltına alınmış ve gerekli işlemler yapılmak üzere emniyet amirliğine gönderilmiştir. Bu tarz hareketleri de hiçbir zaman tasvip etmediğimiz ve tenezzül etmeyeceğimizi de halkımızın bildiği kadar en az Ali Abbas Ertürk ve CHP teşkilatı da bilir.

* Ayrıca yaşanan bu hadisede darp edilen CHP Gençlik Kolları’na da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve bu olayı gerçekleştirenleri de kınıyoruz. Olayın takipçisi olarak hakkın ve adaletin yerine gelmesi konusunda da üzerimize düşeni yapacağız.