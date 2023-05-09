Seçim gazının mesajı geldi kendisi ortada yok

Her seçim öncesi gibi doğalgazı yine seçim malzemesi olarak kullanan iktidarın halka bedava dağıttığı gazın yerli değil, dolarla alınan ithal gaz olduğu ortaya çıktı. Türkiye Petrolleri A.O (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Karadeniz’den çıkarılmaya başlandığı söylenen doğalgazın henüz test aşamasında olduğu, test amaçlı üretimlerin bu yılın sonuna kadar devam edeceğini, BOTAŞ ile ticari kontratların testler bittikten sonra imzalanacağını söyledi.

VATANDAŞA MESAJ YAĞIYOR

Her seçim öncesinde doğalgaz müjdesi verildiği halde Türkiye hâlâ tükettiği doğalgazın yüzde 99.5’ini yurt dışından ithal etmek zorunda kalıyor. Yıllardır yılan hikayesine dönen seçim müjdesi doğalgaz henüz vatandaşın evine girmedi. Ancak iktidar seçimde oy alma umuduyla 19 milyonu aşkın doğalgaz abonesine sanki yerli gaz kullanılmaya başlamış gibi mesajlar yağdırıyor. Doğalgazı dağıtan özel şirketler tarafından gönderilen ilk mesajda, “Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği Karadeniz gazının devreye alınmasından dolayı 31 Mayıs 2023 tarihine kadar oluşturulacak ilk faturanız devletimiz tarafından karşılanacaktır” denildi. İktidarın seçim propagandalarına alet edilen gaz dağıtım şirketleri, seçim haftasına girdiğimiz bu günlerde ise ödenen fatura tutarını da belirterek şu mesajı göndermeye başladılar: “Sayın abonemiz, …. nolu sözleşme hesabınıza ait 18/05/2023 son ödeme tarihli 110 TL tutarlı doğalgaz tüketim faturanız Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri çerçevesinde devlet tarafından karşılanmaktadır. Karadeniz gazımız hayırlı olsun.”

Bilgin: Henüz test üretimi fazındayız

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, bedava dağıtılan gazla ilgili sorulara Şırnak Cizre’de yanıt verirken, Karadeniz gazının henüz test aşamasında olduğunu söyledi. Bilgin, “Karadeniz gazında şu anda test üretim fazındayız hâlâ. Test üretimi devam ediyor ve bu üretimin tamamını BOTAŞ’a teslim ediyoruz. Test üretimi yıl sonuna kadar aslında devam edecek. Böylece rezervuar davranışını daha iyi anlamış olacağız. Yıl sonuna kadar değil belki ama yılın son çeyreğine kadar devam edecek. Ondan sonra ticari kontratlar devreye girecek” dedi.