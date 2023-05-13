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13 Mayıs 2023
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Seçim günü hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 14 ile uyarı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde yarın saat 08.00 itibarıyla başlayacak, 17.00’ye kadar sürecek.

Seçim heyecanın yaşanacağı 14 Mayıs günü hava sıcaklıkları da merak ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “(14 – 20 Mayıs 2023) Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının; hafta başından itibaren batı bölgelerden başlayarak artacağı ve yer yer mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.” denildi.

14 İLE UYARI

Öte yandan pazar günü 14 ile sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada Çanakkale, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Erzurum, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari’de sağanak ve kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtildi.

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