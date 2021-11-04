Seçim hazırlıkları başladı: Hedefte Suriyeliler var

Katar merkezli Al Jazeera medya kuruluşu, Umarr Farooq imzalı yazısında, Türkiye’deki Suriyelilerin son dönemde ‘seçim kampanyalarının parçası’ haline geldiğini öne sürerken, kapalı kapılar ardında yapılan toplantılarla bu durumun engellenmeye çalışıldığı belirtildi.

Sozcu.com.tr

Türkiye’de yaşayan Suriyeliler ile ilgili atılacak adımlar, halen muhalefet ve hükümet arasında görüş ayrılıklarından birini oluşturuyor. Türkiye’de yaklaşık 4 milyon Suriyeli yaşarken, mültecilere yönelik söylemler bazen ‘seçim kampanyası’na bile dönüşebiliyor.

Katar merkezli medya kuruluşu Al Jazeera Umar Farooq imzalı yazısında, Türkiye’deki göçmenlerin durumuna ve nasıl seçim malzemesi olduklarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Farooq, Türkiye’de Elgazi soy isimli biriyle tanıştığını ve onun 2013 yılında Suriye’den Türkiye’ye geldiğini aktarıyor. Türkiye’de yaşayan Suriyelileri temsil eden bir aktivist olan Elgazi, mücadelesi kapsamında Türkiye’deki siyasi partilerle de görüşmeler yürütüyor.

‘GERÇEK DÜNYADA SONUÇLARI VAR’

Elgazi, Al Jazeera’ya “Maalesef son zamanlarda Türkiye’deki politikacıların Suriyeli mültecilere yönelik nefret söylemi ve ırkçı söylemler kullandığını görüyoruz ve bu açıklamaların gerçek dünyada ciddi sonuçları var.” dedi.

Türkiye’de son dönemde Suriyelilerin toplu olarak sınır dışı edilmesini isteyen kişiler, sosyal medyada da etkilerini gösteriyor. Suriyeli mültecilerin Türkiye’den ayrılmasını isteyen kişiler #hashtag’lere başvururken, toplumda da Suriyeli mültecileri hedef alan şiddet gösterileri ve söylemleri de gün geçtikçe artıyor. Al Jazeera, Türkiye’de hemen hemen her gün Suriyeliler karşıtı bir olay meydana geldiğini vurguluyor.

‘KİMSEYİ DESTEKLEMİYORUZ’

Bu dinamiği değiştirmek için Elgazi’nin de aralarında olduğu Suriyeli ve Türk mülteci hakları aktivistlerinden oluşan bir grubun, ülkenin kutuplaşmış siyasi ortamındaki partilerin temsilcileriyle kapalı kapılar ardında toplantılar düzenlediği belirtiliyor. Elgazi, “Bugün biz Suriyeliler olarak hiçbir partiye yakın değiliz. Kimseyi desteklemiyoruz. Biz mültecilere siyasi değil, insani açıdan bakmalarını istiyoruz.” dedi.

Elgazi, toplantıların amacının, her bir partinin mülteci sorununu seçim kampanyalarının bir parçası yapmayacaklarını söyleyen bir tüzük taahhüt etmesini sağlamak olduğunu söyledi. Elgazi, “Suriyeli, Afgan ya da diğer mültecileri Türkiye’de iç politika için kullanmayacakları konusunda siyasi partilerle bir anlaşma arıyoruz.” ifadelerinde bulundu.

KAPALI KAPILAR ARDINDA GÖRÜŞMELER

Al Jazeera’ya göre, bu çaba bir miktar başarı sağlamış durumda. İktidar partisi AKP’nin yanı sıra, CHP ve İYİ Parti’den de temsilciler, Elgazi’nin de aralarında olduğu Suriyeli mülteci grubuyla görüşmelerini kapalı kapılar ardında sürdürüyor.

Anketler, Erdoğan’ın oy oranlarının son dönemde düştüğünü gösterirken, Al Jazeera’deki analiz yazısında şu ifadeler yer alıyor; “Erdoğan’ın oy oranı 2016’da yüzde 68 seviyelerindeyken, geçtiğimiz ay yüzde 39’lara kadar düştü ve AKP’nin 2023 yılında gerçekleşmesi beklenen seçimi kazanma ihtimalinin oldukça düşük olduğu görülüyor. Bu arada anketler, mülteci karşıtı duyguların parti sınırlarını aşan bir şey olduğunu ve muhalefet partilerini Erdoğan’dan daha fazla oy alma umuduyla Suriye’nin varlığını kullanmaya sevk ettiğini gösteriyor.”

Al Jazeera, Türkiye’deki muhalefet liderlerinin mültecileri birkaç yıl içinde evlerine geri gönderme vaatlerinde bulunduğunu belirtirken, bu durumun da Suriyelilere yönelik baskıyı artırdığını vurguluyor.

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