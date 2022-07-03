Seçim heyecanı! Vatandaş 13 yıl sonra sandığa gitti

Çankırı’da, 8 yıl sonra yeniden belde statüsü kazanan Dodurga’da bugün seçim heyecanı yaşanıyor. En son 2009’da belediye başkanını seçen ilçe halkı, 13 yıl aranın ardından başkanlık seçimi için sandık başına gitti.

Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesi, nüfusu 2 binin altına düşünce 2014 yılında köye dönüştürüldü. Dönüşüm sürecinde belediye tarafından açılan ve 1 Nisan 2022’de sonuçlanan davada, nüfusu 2 binin üzerinde olan Dodurga köyünün belde statüsünün korunmasına ve belediye başkanlığı için seçim yapılmasına yönelik karar verildi.

8 ADAY YARIŞIYOR

1411 seçmenin bulunan beldede bugün saat 08.00 itibariyle oy verme işlemleri başladı. Vatandaşlar oy pusulaları ile beldeye kurulan 6 sandıkta oylarını kullanıyor.

Seçimde AK Parti’den Hasan Hüseyin Kaşıkçı, Demokrasi ve Atılım Partisi’nden Şerafettin Kaplan, Demokratik Sol Parti’den Namık Kaya, Yeniden Refah Partisi’nden Hakan Kuşcu, Saadet Partisi’nden İbrahim Çolak, Memleket Partisi’nden Osman Dede, Adalet Partisi’nden Emine Yayla ve Türkiye Değişim Partisi’nden Kamil Erdoğdu olmak üzere 8 aday başkanlık için yarışıyor.

“KAYBETTİĞİMİZ DÖNEMDE BELEDİYENİN ÖNEMİNİ ANLADIK”

Ayrıca beldedeki Hamamönü, Kanarya ve Naltepe mahalleleri için de muhtar seçimi yapılıyor.

Beldede oy kullanan vatandaşlardan Hüseyin Karataş, heyecanlı olduklarını belirterek, “Bizim için çok iyi bir şey. Birçok şeyden yararlanacağız belediye olarak. Daha önce yararlanıyorduk, onları kaybettiğimiz dönemde belediyenin önemini anladık. Bu iş için çok uğraştık ve kazandık. Hepimize hayırlı olsun” dedi.

Leman Kahraman ise, “Çok güzel oldu. Heyecanlıyız, mutluyuz. Çok sevindik. Hayırlı olur inşallah” diye konuştu.