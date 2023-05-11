Seçim için İstanbul Barosu da alarmda

İstanbul Barosu, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin avukatlara yönelik bir el kitabı hazırladı.

‘Her Sandıkta Bir Avukat’ isimli kitapta, seçimde sandık güvenliği için avukatların bilmesi gerekenler, sandık çevresindeki görevliler, sandık çevresi yasakları ve kurallar, oy verme, oy döküm ve sayımı, sonuç ilanı ve sorumluluklar, itiraz ve şikayetler, seçim öncesi sorumluluklar gibi başlıklar yer alıyor.

2 BİN 500 AVUKAT GÖNÜLLÜ ÇALIŞMAK İÇİN BAŞVURDU

SÖZCÜ’ye konuşan İstanbul Barosu Seçim Hukuku ve Seçim Güvenliği Koordinatörü Avukat Süreyya Turan seçim güvenliği konusunda avukatlara eğitimler verildiğini belirterek, şöyle konuştu:

*İstanbul Barosu olarak duyuru yaptık avukatlarımıza. 2 bin 500’ün üzerinde meslektaşımız gönüllü olarak çalışmak üzere başvuruda bulundular bize.

*Hem online hem yüz yüze eğitimler verdik. Online eğitimimiz aynı zamanda İstanbul Barosu’nun web sayfasında da yer almakta. Seçimde görev alacak olan vatandaşlarımıza ve diğer meslektaşlarımıza da bunu duyurmak isterim.

*Girip izleyebilirler bilgilerini tazelemek için. Eğitimler yaptıktan sonra bugün ve yarın da son gün olmak üzere Cuma akşamına kadar görevlendirmelerimiz devam ediyor. Ayrıca el kitabı bastırdık.

*Meslektaşlarımızın sahada görev yaparken başvurabilmeleri için kitapçığımızdan dağıttık. Kimlik kartları da var.

*Vatandaşlar İstanbul Barosu avukatının kim olduğunu anlamak isterlerse, yaka kartlarından görebilirler. Kartta ‘İstanbul Barosu görevli avukatı’ yazmakta.

KRİZ MERKEZİNDE VATANDAŞLARDAN GELEN SORULAR YANITLANACAK

Seçim günü avukatlara ve vatandaşlara hukuki yardım vereceklerini belirten Avukat Turan, İstanbul Barosu olarak seçim günü de sabah 06.00’dan itibaren Baro’da olacağız ve seçim hukuku uzmanı meslektaşlarımız ve hocalarımızla birlikte sahadaki avukatlarımız ve vatandaşlarımızdan gelen soruları yanıtlayacağız. Kriz merkezimizi oluşturacağız, orada da hukuki yardımda bulunacağız. Ayrıca İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi ve Avukat Hakları Merkezi de sahadaki vatandaşlarımızın ve avukat meslektaşlarımızın sıkıntılı bir durumla karşılaşmaları durumunda onlara hukuki yardım vereceğiz” dedi.

Vatandaşlara çağrı yapan Avukat Turan şunları söyledi:

*Oy vermek hepimiz için bir vatandaşlık görevi hem de haktır. Yönetimlerde söz söyleyebilmek için, onlara bir şey diyebilmek için oyumuzu kullanmamız gerekiyor.

*O nedenle bütün vatandaşlarımızı oy kullanmaya çağırıyorum ve güvenli,sükunetli bir seçim geçmesini diliyorum.