Seçim kararı ne zaman alınacak? Seçim tarihi öne çekilebilir mi?

24 Haziran 2018’de gerçekleştirilen Türkiye genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimi ardından yeni dönem için seçim hazırlıkları başladı.

SEÇİM KARARI NE ZAMAN ALINACAK?

Partisinin grup toplantısında konuşan Recep Tayyip Erdoğan, seçimin 14 Mayıs’ta yapılacağını açıkladı.

Bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Erdoğan, 14 Mayıs’ta yapılması öngörülen seçim ilanı ile ilgili konuştu.

“– Cumhurbaşkanı’nın yetkileri bellidir. Şu anda Türkiye’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dır. Ve ne diyor; Cumhurbaşkanı Kararnamesi’yle 60 gün önceden bu işin ilanını yapar. Ve 60 gün sonra da ne olur? Yüksek Seçim Kurulu bu kronolojik yapıyı çalıştırır, örneğin bunu ne zaman ilan etti?

– Diyelim ki Mart’ın 10’nunda. Sonra 60 gün çalışmaya başlar. 60 gün ne zaman bitiyorsa… O gün nedir, seçim günüdür. Bunu da kim takip eder? Yüksek Seçim Kurul takip eder. Bunlar şimdi bu işin farkında değil. Ama 14 Mayıs’ı konuşmaya başladılar. Bu da hayırlı bir adımdır.”

BAKAN BOZDAĞ’DA SEÇİM İLANI AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim tarihinin ne zaman ilan edileceğine ilişkin soruya, “Tarihle ilgili herkes bir değerlendirme yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın, muhtemelen mart ayında bu yönde bir karar alacağını tahmin ediyorum. Gün takdiri ona aittir. Mart ayı başı gibi olur diye değerlendiriyorum.” yanıtını verdi.

SEÇİM TARİHİ ÇEKİLEBİLMESİ İÇİN İKİ YOL VAR

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öne çekilebilmesi için kanuna göre iki yol bulunuyor. Seçim tarihinin değişikliği için ya Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 360 milletvekilinin bu yönde karar alması ya da Cumhurbaşkanı’nın Meclis’i feshetmesi gerekiyor.

Cumhur İttifakı cephesinden gelen seçim tarihinin öne çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2017’de yaptığı açıklama gündeme geldi.

Bir televizyon programında soruları cevaplayan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Nisan 2017’de yapılan referanduma yönelik olarak söylediği “1924 Anayasası’nda Mustafa Kemal Atatürk’e Meclis’i feshi yetkisi verilmedi. Şimdi veriyoruz bir kişiye. Niye veriyoruz? Hani milli irade vardı?” sözlerine yanıt verdi.

ERDOĞAN ‘FESİH YETKİSİ’ YOK DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söylemişti:

“Her şeyden önce Sayın Kılıçdaroğlu bu maddeleri okumamış. Bir defa Cumhurbaşkanı’nın Meclis’i fesih yetkisi yok. Dürüst ol, yalan söyleme. Dinleyenler de zannediyorlar ki hakikaten Cumhurbaşkanı’nın fesih yetkisi var. Böyle bir yetki yok.

Fesih edecek, fesih ettikten sonra da Meclis tekrar üçüncü defa için bir seçim kararı alacak. Bu seçimle beraber de Meclise bu seçime götürmesiyle, kendisi için yeniden üçüncü kez seçilme yolunu açacak. Üçüncü kez seçilme yolu, onun tekrar burada Cumhurbaşkanlığına gelmesine yönelik bir yol değildir.

Böyle bir şeyi niye söylüyorsun? Şunu bir defa düzeltmemiz lazım. Cumhurbaşkanı’nın Meclisi fesih yetkisi yoktur. Meclisin erken seçim yapma yetkisi var mıdır? Böyle bir karar alabilir mi?

Meclisin böyle bir karar alma yetkisi var. Ama bunu Meclis alır, Cumhurbaşkanı’nın talebiyle değil. Bunu alması için de oranlar var. Bu oranları da Meclisin yakalaması lazım. Meclis o oranı yakalayamadığı takdirde, böyle bir yetkisi de yok.”

Erdoğan’ın açıklamaları Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitesinde duruyor.

KILIÇDAROĞLU’NDAN CEVAP

Erdoğan’ın yalancılıkla suçladığı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise “Fesih yetkisi yok deyip duruyor. Var arkadaşlar. Bugünkü anayasada bile var. Ama şartı seçim sonrası 45 gün hükümetin kurulmaması. Şimdi şart kalkıyor” demişti.

AKP KİTAPÇIĞINDA NE YAZIYORDU

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) tarafından hazırlanan “20 Soruda Yeni Anayasa” kitapçığında şu ifadelere yer verilmişti:

“Fesih yetkisi yeni sistemde seçimlerin karşılıklı olarak yinelenmesi yoluyla gerçekleşebilecektir. TBMM beşte üç çoğunlukla, cumhurbaşkanı da dilediği zaman bu yetkiyi tek başına kullanabilir.”