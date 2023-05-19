Seçim kurnazlığı, yapanın yanına kâr kaldı

Gaziantep’te binlerce seçmen, bilgileri dışında Vatan Partisi tarafından sandık kurulu üyesi yapıldı. 14 Mayıs sabahı sandığa giden vatandaşlar başka sandıklarda görevli oldukları için oy kullanamayacaklarını öğrendi. Çoğu yaşlı, engelli hatta okur-yazar olmayan vatandaşlar önce adiliyeye oradan da görevli oldukları sandıklara giderek oy kullanmak zorunda kaldı. Kimi de bu hakkını kullanamadı.

Yeşil Sol Parti (YSP), çoğunluğu kendi seçmeni olan ve görevlisi yazılması nedeniyle oy kullanamayan vatandaşlar için İl Seçim Kurulu’na başvurarak kentte seçimin iptali ve yenilenmesi talebinde bulundu. Ancak bu talebi değerlendiren İl Seçim Kurulu başvuruyu reddetti.

OY KULLANMA HAKKI GASP EDİLDİ

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran YSP Gaziantep Milletvekili Adayı Sevda Karaca, Gaziantep İl Seçim Kurulu’na “Halkın oyunun kullandırılmasının suç işlenerek engellenmesi, bu engellemenin ve usulsüzlüğün seçim sonucunu ve partilerin milletvekili sayılarında değişikliğe sebep olması” gerekçeleriyle yaptıkları seçimin iptal edilmesi ve yenilenmesi talebinin reddedildiğini açıkladı.

Bu kararla il seçim kurulu yurttaşların oy kullanma hakkının gasp edilmesine seyirci kalacağını ilan ettiğini savunan Karaca, “Bir kez daha söyleyelim; İktidar ve karanlık ortaklarının usulsüzlük, hukuksuzluk, irade gaspı ve hırsızlıkla ilan ettiği ‘Kazandık’ sözü hükümsüzdür. İkinci turda oylarımıza ve sandıklara sahip çıkmak için tüm yurttaşlarımıza çağrı yapıyoruz. Bu organize suç örgütü karşısında halkın gücünü gösterelim” dedi.