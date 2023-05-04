Seçim Kurulu, AKP’nin yasaya aykırı afiş ve seçim araçlarına ‘dur’ dedi

Antalya’da CHP Muratpaşa ilçe örgütünün Muratpaşa 1. ilçe Seçim Kurulu’na başvurusu üzerinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarının da yer aldığı 8 araçtaki giydirmeler, Seçim Kanunu’na aykırılık nedeniyle sökülecek. Diğer yandan Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Pazar günü Antalya’da miting yapacağı Kepez Turgut Özal Spor Salonu’na açılan yollardaki AKP afişlerinin de kaldırılmasına karar verildi.

“TÜRK BAYRAĞI VE DİNİ İBARELERİN BULUNMASI YASAKTIR”

Türkiye 14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan kritik seçimlere hazırlanıyor. Seçimlere son 10 gün kala propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları bugün itibarıyla başladı. Antalya’da CHP Muratpaşa ilçe örgütü, AKP’nin seçim çalışmalarında kullandığı araçların üzerine giydirilmiş olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarında Türk Bayrağı kullanıldığına ilişkin Muratpaşa 1. ilçe Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.

SEÇİM YASAĞI ÇİĞNENDİ

İtirazı değerlendiren Seçim Kurulu; “298 sayılı kanunun 58. Maddesinde; ‘Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer bütün matbu üzerinde Türk Bayrağı ve dini ibarelerin bulunması yasaktır’ şeklinde düzenleme yapmıştır” değerlendirmesinde bulundu. Kurul, ayrıca AKP’nin 8 araçtaki benzer giydirmelerin, Seçim Kanunu’na aykırılıkları dolayısıyla söktürülmesini kararlaştırdı.

Diğer yandan Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Pazar günü Antalya’da miting yapacağı Kepez Turgut Özal Spor Salonu’na açılan yollardaki AKP’nin yasağı çiğneyen afişlerinin kaldırılmasına karar verdi.