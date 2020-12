İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile eşi Nigar Hanım, her ay ‘milletin enflasyonu’nu ölçüyor. Ay sonunda aynı market ve pazardan, aynı ürünleri alarak haneye yansıyan enflasyonu belirleyen çift, TÜİK’in açıkladığı rakamları da test ediyor. Ümit Dikbayır, hem hayatını ve siyasete yönelmesini, hem de eşi ile yaptığı “Market-pazar dedektifliğini” SÖZCÜ HaftaSonu’na anlattı:

ENFLASYONU ÖLÇÜYORUZ



İĞNE DEĞİL YUMURTA: Evdeyken eşimle özellikle marketlerdeki fiyatların yüksek oluşu ve her ay gelen zamları konuşurduk. Farklı bir şey yapalım diye düşündük. Bu fikrimizi ‘Milletin enflasyonu’ şeklinde projelendirdik. Artık her ay eşimle birlikte pazar ve market alışverişine çıkıyoruz. 4 kişilik bir ailenin, bir haftalık temel ihtiyaçlarından oluşan listemiz var. Her ay aynı market ve pazara gidiyoruz, bir önceki ay aldıklarımızın aynısını alıp fiyat farkını belirleyerek, gerçek enflasyonu ölçüyoruz. TÜİK’in yaptığı gibi dikiş iğnesinin fiyatıyla değil, ekmeğin, yumurtanın, yoğurdun fiyatıyla milletin enflasyonunu ölçüyoruz.



BİR DOKUN, BİN AH İŞİT: Pazarda markette her şeyden önce insanların hayat pahalılığından ne kadar şikâyetçi olduğunu yaşayarak görüyoruz. Bir dokun, bin ah işit misali gerçekler göz önünde. Son alışverişimizde pazar esnafı olan bir kardeşim 5 lira ile 1 lirayı yan yana tuttu. “Bunların ikisi de artık aynı” dedi. Türk lirasının değer kaybı hemen hissediliyor. Vatandaşımız hem kendi dertlerini anlatıyor, hem yıllardır müşterisi olan insanların yaşadıklarını dile getiriyor. Milletimiz her şeyin farkında…

MİLLETTEN KOPUKLAR

İLK SORU: Markette, pazarda dolaşırken dikkatimi en çok çeken şeylerden biri; vatandaşın siyasetçiye yönelik tavrı… Milletvekili olduğumu duyunca şaşırıyorlar, ilk soruları da “Seçim mi var?” oluyor. Siyasiler vatandaştan o kadar çok kopmuş ki seçimden seçime halkın yanına uğruyorlar. Seçildikten sonra yüzlerini görmediği milletvekilleri var. Hangi partiden olursa olsun konuştuğumuz herkes bize teşekkür ediyor. İktidar, ekonominin durumunu pandemiye bağlıyor ama sokakta gördüğümüz; alım gücünün düşmesinin sebebi salgın değil, kötü ekonomi yönetimi.

Eşim, en büyük destekçim

Ümit Dikbayır, Sakarya Hendek doğumlu. “Küçük yaşta anne, babamı kaybettiğim için hayata erken atıldım” diyen Dikbayır kişisel hikayesini şöyle anlatıyor:

MHP KÖKENLİ: 48 yıllık aile firmamızda çalıştım ve zamanla işlerimizi büyüttüm. Gençliğimizde arkadaşlarımla beraber Hendek’teki Ülkü Ocağı şubesinde çalışmalar yaptık. Ardından MHP’de İlçe Başkanlığı ve İl Başkanlıkları görevi yürüttüm. 2016’da MHP’deki kurultay sürecinden beri, Sayın Meral Akşener’le birlikte mücadeleye giriştik. Ardından İYİ Parti’nin kuruluşuna giden yolculuk başladı. Bugün de mücadelemizin tacı olan İYİ Parti’de Sakarya Milletvekilliği ve Mali İşler Başkanlığı görevini yürütüyorum.

KÖY KÖY DOLAŞTI: Her zaman en büyük destekçim eşim oldu. 24 Haziran seçimleri sürecinde benimle beraber, bazen de tek başına ilçe ilçe, köy köy dolaştı. Seçim günü, köylerimizdeki oy kullanmak isteyen yaşlılarımızı, engellerimizi tek tek kendisi taşıdı. Hafta sonları Sakarya’ya gidiyorum. Birbirimize bağlıyız ve işlerim ne kadar yoğun olursa olsun birbirimizi ihmal etmeyiz. İki kızımız var, en büyük motivasyonlarımdan biri, onların mutlu ve huzurlu bir geleceğe sahip olabilmesi.

Kardeşim enkazdan çıktı

Dikbayır Ailesi, 17 Ağustos 1999 yaşanan deprem felaketine Sakarya’daki evlerinde yakalandı. Ümit Dikbayır o günleri şöyle anlatıyor:

NİGAR HAMİLEYDİ: Ailem ve benim için büyük bir travmaydı. Herkes gibi sevdiklerim başına bir şey gelmesinden çok korktum. Kız kardeşimi enkazdan çıkardık ama onu aradığımız sürede neler yaşadığımı hayatım boyunca unutmayacağım.

YIPRATICI SÜREÇ: Bir süre mahallede kurulan çadırlarda yaşadık. Eşim Nigar da o dönemde küçük kızıma hamileydi. Hepimiz için yıpratıcı bir süreçti. Yıllardır aynı mahallede olduğumuz için komşularımızla yardımlaşma kültürü içinde o günleri çok zor bir şekilde atlattık.