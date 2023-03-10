Seçim ne zaman? Seçim tarihi Resmi Gazete’de yayınlandı mı?

Siyasi partilerin uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü 2023 Türkiye genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimi için tarih resmi olarak belli oluyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı bugün imzalayarak resmileştirmesi bekleniyor.

SEÇİM KARARI NE ZAMAN ALINACAK?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.

* Türkiye’nin ihtiyacı, deprem bölgesindeki yaraları saracak ve ülkenin tüm kayıplarını hızla telafi edecek bir odaklanmadır. Bunun için gündem sapmasına yol açacak seçim sürecinin bir an önce geride bırakılması, ülkenin seçim gerilimi ve tartışmalarından hızla çıkması şarttır. Seçimlerin daha önce açıkladığımız 14 Mayıs tarihinde yapılması, bu imkanı verecektir. Seçim sürecindeki gündemlerimiz yine deprem, depremin yol açtığı maddi ve manevi kayıpların telafisi olacak.

* 10 Mart Cuma günü Anayasa’nın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının, ertesi gün Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla süreci başlatıyoruz. Tabii bu kararın yayımlandığı 11 Mart itibarıyla seçim takvimi ile ilgili hususlar Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yetki alanına girmektedir.

“SEÇİM TARİHİ 11 MART’TA RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANACAK”

AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, seçim takviminin yaklaştığını belirterek, “Süreç daraldı, Cumhurbaşkanımız yarın, 10 Mart tarihi itibarıyla Cumhurbaşkanı kararı alarak seçimleri yenileme kararı alacak. Seçimlerin yenilenmesi kararının şimdiden vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. 11’inde Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra da top YSK’nın elinde olacak; YSK’nın sürecine, gündemine göre de hareket edeceğiz. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, listelerin kesin olarak verilmesine kadar az bir zamanımız var, bu zaman zarfında da rasyonel bir şekilde TBMM’yi çalıştırmayı planlıyoruz” diye konuştu.

SEÇİM TARİHİ ÇEKİLEBİLMESİ İÇİN İKİ YOL VAR

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öne çekilebilmesi için kanuna göre iki yol bulunuyor. Seçim tarihinin değişikliği için ya Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 360 milletvekilinin bu yönde karar alması ya da Cumhurbaşkanı’nın Meclis’i feshetmesi gerekiyor.

Cumhur İttifakı cephesinden gelen seçim tarihinin öne çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2017’de yaptığı açıklama gündeme geldi.

Bir televizyon programında soruları cevaplayan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Nisan 2017’de yapılan referanduma yönelik olarak söylediği “1924 Anayasası’nda Mustafa Kemal Atatürk’e Meclis’i feshi yetkisi verilmedi. Şimdi veriyoruz bir kişiye. Niye veriyoruz? Hani milli irade vardı?” sözlerine yanıt verdi.

ERDOĞAN ‘FESİH YETKİSİ’ YOK DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söylemişti:

“Her şeyden önce Sayın Kılıçdaroğlu bu maddeleri okumamış. Bir defa Cumhurbaşkanı’nın Meclis’i fesih yetkisi yok. Dürüst ol, yalan söyleme. Dinleyenler de zannediyorlar ki hakikaten Cumhurbaşkanı’nın fesih yetkisi var. Böyle bir yetki yok.

Fesih edecek, fesih ettikten sonra da Meclis tekrar üçüncü defa için bir seçim kararı alacak. Bu seçimle beraber de Meclise bu seçime götürmesiyle, kendisi için yeniden üçüncü kez seçilme yolunu açacak. Üçüncü kez seçilme yolu, onun tekrar burada Cumhurbaşkanlığına gelmesine yönelik bir yol değildir.

Böyle bir şeyi niye söylüyorsun? Şunu bir defa düzeltmemiz lazım. Cumhurbaşkanı’nın Meclisi fesih yetkisi yoktur. Meclisin erken seçim yapma yetkisi var mıdır? Böyle bir karar alabilir mi?

Meclisin böyle bir karar alma yetkisi var. Ama bunu Meclis alır, Cumhurbaşkanı’nın talebiyle değil. Bunu alması için de oranlar var. Bu oranları da Meclisin yakalaması lazım. Meclis o oranı yakalayamadığı takdirde, böyle bir yetkisi de yok.”