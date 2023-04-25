Seçim öncesi dikkat çeken ihaleler

Aydın’da seçime 20 günden az kala art arda açıklanan yatırım ihaleleri dikkat çekti.

Aydın Adliyesi, Söke Hükümet Konağı, Söke Spor Kompleksi, Okul yapım ve deprem güçlendirme bakım onarım işleri için ihaleler seçim öncesi yapılacak.

SEÇİM ARİFESİNDE ART ARDA İHALE

Geçen yıl Ocak ayında ihalesi yapılan ihaleyi alan firmanın, yer tesliminden sonra artan maliyetleri gerekçe göstererek ihaleden çekildiği Aydın Adliyesi’nin ihalesi seçime 5 gün kala yapılacak.

Efeler ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesindeki 105 bin 655 metrekare alanda yapılacak olan Adliye Binası için 9 Mayıs 2023 tarihinde yeniden ihaleye çıkılacağı öğrenildi.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı İdari Bina ve Ek Bina Bakım Onarım İşi ile Kuşadası Şehit Kaya Aldoğan Lisesi Deprem Güçlendirme Bakım Onarım ihaleleri de aynı gün, seçime 5 gün kala gerçekleştirilecek.

HÜKÜMET KONAĞI

Söke Hükümet Konağının yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Betonarme Bodrum, Zemin 3 kattan oluşan 6 bin metrekare inşaat alanlı Hükümet Konağı için teklif verme süreci, seçime 9 gün kala 5 Mayıs saat 10.00’a kadar devam edecek.

TOPLU KONUT İHALELERİ

Öte yandan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın çeşitli illerdeki Toplu Konut ve işyeri ihaleleri başta olmak üzere çeşitli bakanlıklara ait onlarca ihale 1-12 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. İhale duyurularında Sağlık Bakanlığı’nın da hastane yapım işi ihaleleri dikkat çekiyor.