Seçim şaibeli demişlerdi, yargılananlar beraat etti

2019 yerel seçimlerinde görev yapan 43 sandık görevlisinin FETÖ ile bağlantılı oldukları öne sürülmüştü. 43 sandık görevlisi, 3 yıl sonra yargılandıkları davada beraat etti.

Fırat FISTIK

2019’da yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu‘nun Binali Yıldırım‘ı mağlup etmesinin ardından, iktidar yanlısı ajans ve televizyonlardan seçime şaibe karıştığı yönünde paylaşımlar yapılmaya başlanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu haberlerin ardından 43 kişi hakkında FETÖ suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Sandık görevlisi olan bu 43 kişinin, 41’inin Bank Asya’ya para yatırdığı, 2’sinin Bylock kullandığı öne sürülmüştü. Aradan üç yıl geçti ve 43 kişi haklarında açılan davada 30 Eylül’de verilen kararla beraat etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kararı şöyle duyurdu:

“Fikri takip önemli: 31 Mart’tan hemen sonra ‘bir şeylerin olduğu ama hiçbir şeyin olmadığı’ dönemde herkese olmadık iftiralar atarlarken 43 sandık görevlisi hakkında da FETÖ soruşturması başlatmışlardı. O gün bangır bangır konuşan siyasetçiler ve bataklık medyasına gelsin karar.”

İlginizi Çekebilir AKP’li Yavuz seçimden önce ‘Dünya’daki en güvenilir seçim bizde’ demişti İlginizi Çekebilir İstanbul’da sandık görevlileri hakkında soruşturma