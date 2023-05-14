Seçim sonuçları açıklandı! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi oy oranları, Harita verileri Sözcü’de

14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve il il milletvekili sonuçları, seçim yasaklarının kalkmasıyla YSK tarafından onaylanarak açıklandı. Kapsamlı veriler, Sözcü’de il il harita verileriyle birlikte canlı olarak paylaşıldı ve ayrıntılı parti oy oranları da bu veriler arasında yer aldı.

Seçim Sonuçları 2023

2018 seçim sonuçlarına dair veriler

PARTİ/ADAY OY SAYISI OY ORANI MİLLETVEKİLİ SAYISI AK Parti 21.338.693 42,56% 295 CHP 11.354.190 22,65% 146 MHP 5.565.331 11,10% 49 HDP 5.867.302 11,70% 67 İYİ Parti 4.993.479 9,96% 43 Saadet Partisi 672.139 1,34% 0 HÜDA PAR 155.539 0,31% 0 Vatan Partisi 114.872 0,23% 0

İstanbul Seçim Sonuçları 2023

Ankara Seçim Sonuçları 2023

İzmir Seçim Sonuçları 2023

CHP Seçim Sonuçları 2023

AKP Seçim Sonuçları 2023

MHP Seçim Sonuçları 2023

İYİ PARTİ Seçim Sonuçları 2023

YSP Seçim Sonuçları 2023

Seçime kaç ittifak girdi ve Cumhurbaşkanı adayları

Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı, ATA İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği İttifakı. Cumhurbaşkanı adayları: Recep Tayyip ERDOĞAN “Cumhur İttifakı”, Kemal KILIÇDAROĞLU “Millet İttifakı”, Sinan OĞAN “ATA İttifakı” ve Muharrem İNCE. Cumhurbaşkanı oy oranları, milletvekili dağılıma dair tüm veriler Sözcü Haber Sitesi’nde!

2023 Cumhurbaşkanlığı/Milletvekili seçiminde kaç seçmen var?

Yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen bulunuyor ve 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy kullanıyor. Yurtdışında ise 3 milyon 416 bin 498 seçmen bulunuyor ve 277 bin 646 seçmen ilk kez oy kullanıyor. Toplamda, 14 Mayıs’ta yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanıyor.

14 Mayıs’ta seçim saat kaçta başladı, kaçta sona erdi?

14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye’de oy kullananlar vatandaşlar için YSK’nın açıklamasına göre, oy verme işlemleri saat 08:00’de başladı, 17:00’de sona erdi.

2023 seçim süreci nasıl başladı?

18 Ocak 2023’te Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin tek partili CHP iktidarının sona erdiği 14 Mayıs 1950 seçimlerine atfen 14 Mayıs’ta yapılacağını açıkladı. Ancak daha önce, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, muhalefetin erken seçim beklentilerine karşı çıkarak, Haziran 2023’te cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ın adayı olacağını ve MHP’nin onu destekleyeceğini açıkladığı biliniyordu. Sonrasında, 26 Ocak 2023’te Altılı Masa toplantısında liderler, meclis tarafından seçim kararı alınmadıkça anayasanın 101. ve 116. maddesine göre Erdoğan’ın 3. defa cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını belirtti. Bu açıklamalarla birlikte seçim süreci hız kazandı.

Seçime hangi partiler katıldı?

14 Mayıs 2023’te gerçekleştirilen Türkiye genel seçimlerine birçok parti katıldı. İşte o partiler: Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İyi Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Zafer Partisi.

Türkiye’de seçim sistemi nasıl?

Türkiye’de seçim sistemi, beş yılda bir yapılır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ve cumhurbaşkanlığı seçimleri aynı gün gerçekleştirilir. Meclis üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilir ve bu durumda genel seçimlerle cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi durumunda da aynı şekilde genel seçimlerle cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanı adaylarının seçilebilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması gerekmektedir. 2007 Türkiye anayasa değişikliği referandumunda kabul edilen değişikliklere göre, hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday seçilir.

Cumhurbaşkanı, en fazla iki defa olmak üzere doğrudan halk tarafından beş yıllık bir görev süresi için seçilir. Ancak 2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumunda kabul edilen anayasanın 116. maddesine göre, cumhurbaşkanının ikinci döneminde, TBMM üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu kararıyla seçimler yenilenirse cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Cumhurbaşkanı, kendi yetkisiyle seçimleri yenilerse, üçüncü kez aday olamaz.

Bir adayın cumhurbaşkanlığı seçimine katılabilmesi için, en son parlamento seçimlerinde tek başına veya birlikte geçerli oyların yüzde 5’ini almış siyasi partiler ya da mecliste grubu bulunan siyasi partiler tarafından aday gösterilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, ilçe seçim kurullarında en az 100.000 seçmenin imzasını toplayabilen kişiler de aday olabilirler.

Türkiye’de seçim sistemi, yasalara uygun olarak gerçekleştirilen adil bir seçim süreciyle işler. Seçmenler, seçim sürecinde partilerin politikalarını ve vaatlerini değerlendirerek oy kullanarak ülkelerinin geleceğini şekillendirme hakkına sahiptirler.