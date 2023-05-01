Seçim SÖZCÜ TV’de izlenir

Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü tarihi bir seçim için sandık başına gidecek, sonuçları ise SÖZCÜ TV’den takip edecek…

Tecrübeli kadrosu, dinamik haber merkeziyle seçime hazır olan SÖZCÜ TV’de 14 Mayıs akşamı, iki farklı kaynaktan gelen doğrulanmış veriler, anlaşılır ve sade grafiklerle ekrana gelecek.

Sandıklar bir bir açılıp oylar güncellenirken gece boyu Fatih Portakal, İsmail Saymaz, Simge Fıstıkoğlu ve Can Coşkun’un sunumuyla, gazeteciler, yazarlar, siyaset bilimciler ve hukukçular tarafsız analizlerle sonuçları yorumlayacak…

Tüm Türkiye en doğru, şeffaf, tarafsız oy oranları ve yorumlara en hızlı şekilde SÖZCÜ TV ekranlarından ulaşacak.

İşte SÖZCÜ TV’nin seçim 2023 özel kadrosu

– Siyasal İletişim Uzmanı Dr. İbrahim Uslu

– Siyaset Bilimci Sezin Öney

– Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen

– Gazeteci Nevzat Çiçek

– Hukukçu-Akademisyen Dr. Ruşen Gültekin

– İletişimci-Yazar Ayşen Şahin

– Siyaset Bilimci Prof. Dr. Murat Somer

– Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu

– Siyaset Bilimci Doç. Dr. Seda Demiralp

– Hukukçu Avukat Uğur Poyraz

– SÖZCÜ Yazarı Aytunç Erkin

– SÖZCÜ Televizyonu Moderatörü Doç. Dr. Oğuz Demir

– SÖZCÜ Gazetesi Yazarı Murat Muratoğlu

– SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk

Serap Belovacıklı

Sandıktan önce söz yine sende!

İki farklı görüş, iki farklı bakış açısı, gündemdeki olayları tartışacak, kimin haklı olduğuna ekran başındaki oy kullanacak izleyici karar verecek. “Millet İttifakı’nın tüm liderleriyle tam kadro katıldığı İzmir Millet Buluşması’nda hangi mesajlar verildi? Kemal Kılıçdaroğlu’nun Atatürk Havalimanı’nı havacılık ve uzay üssü yapma vaadi ve Teknofest’in bu yıl seçimlerden önce düzenlenmesine vatandaş ne diyor?” Serap Belovacıklı moderatörlüğünde “İsmail Saymaz mı, Ersan Şen mi haklı?” sorusu bu akşam 20.45’te Sözcü TV’de yanıt bulacak.