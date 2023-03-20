Seçim yaklaşırken Atatürk Havalimanı’nda inşaat hızlandı

Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesi yapılması için 29 Nisan 2022’de davet usulü ile kapalı kapılar arkasında ihale düzenlenmişti. İhaleyi, 2 milyar 127 milyon 978 bin liralık teklifin sahibi Yapı&Yapı şirketi almıştı. İhalenin sözleşmesi imzalanmadan pistleri kırma işlemlerinin başlaması kamuoyunun tepkisini çekmişti. Tüm itirazlara rağmen inşaat geçtiğimiz yıl mayıs ayında başladı.

Muhalefet, Atatürk Havalimanı’nın tekrar açılacağını vaat ederken seçime kısa süre kala inşaat hızlandı. İYİ Partili Ali Kıdık, sosyal medya hesabından “Zihniyetin, niyetinin anlaşıldığı yapılar yükselmeye başlamış. Atatürk Havalimanını tarihten silmek isteyenler tam karşısında 100 metre mesafede cami olmasına rağmen Millet İttifakı kazanırsa Atatürk Havalimanını açtırmamak için cami inşaatını da yapmaya başlamışlar” paylaşımında bulunarak tepki gösterdi.

52 BİN METREKARELİK ALAN CAMİ İÇİN AYRILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 7.2 milyon metrekarelik havalimanı arazisi için geçtiğimiz yıl hazırladığı imar planında; kullanım dışı kalan kuzey pistlerini, hangar binalarını ve terminal binasının bir kısmını kapsayan toplam 2 milyon 818 bin 979 metrekarelik bölüm millet bahçesi olarak ayrıldı.

Havalimanı arazisinin 175 bin 500 metrekarelik bölümünde hastane, 443 bin metrekarelik kısmında sosyal tesis, 870 bin 103 metrekarelik alanda kültürel tesis, 52 bin 418 metrekarelik alanda da cami inşaatı yapılıyor. 570 bin 503 metrekarelik alan fuar alanı olacak. Millet Bahçesi olarak belirlenen alanda da millet kıraathanesi, büfe, kafeterya, mescit, tenis, basketbol, etnospor gibi spor alanları, çay bahçeleri yer alacak.

İMAR HAREKETLİLİĞİ DE BAŞLADI

Tartışmalar arasında kapatılan Atatürk Havalimanı’nın etrafında da imar hareketliliği başlamış durumda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geçtiğimiz günlerde havalimanının yanı başında bulunan “İTÜ Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi” fonksiyonuna sahip 106 bin metrekarelik dev arazinin, 27 bin metrekaresi konut ve ticaret imarına açtı. Bakanlığın planına İBB ve Bakırköy Belediyesi; yapı, yükseklik ve nüfus yoğunluğunu arttırdığı için karşı çıktı. Plan, itirazlar için 14 Nisan’a kadar askıda kalacak.