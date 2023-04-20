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19 Nisan 2023
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Seçimde ikinci tur kime yarar?

Alaturka Online
Alaturka Online

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, SÖZCÜ Televizyonu’nda “İkinci tura ben kalmak istiyorum” dedi. Peki İnce’nin adaylığı sandığı nasıl etkileyecek, seçimin ikinci tura kalma ihtimali kime yarar kime zarar?

İktidardan, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomi vaatlerine, “300 milyar dolar getireceğim” çıkışına yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Seçmeni iktidar mı yoksa muhalefet mi ikna edecek?

Can Coşkun’un moderatörlüğünde dört dörtlük konuklar, Dört Çarpı Dört’te bir araya geliyor, farklı uzmanlık alanlarıyla gündemi yorumluyor.

Dört Çarpı Dört’ün bu akşamki konukları; SÖZCÜ yazarı İsmail Saymaz, gazeteci Kemal Can, iletişimci-yazar Ayşen Şahin Aksakal ve siyaset bilimci Nezih Onur Kuru olacak.

Dört Çarpı Dört, bu akşam saat 20.45’te SÖZCÜ Televizyonu’nda.

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