Seçimde söz verilen hastane için 5 yıldır çivi çakılmadı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eski Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 2018 genel seçimleri öncesi Kayseri’nin İldem bölgesine bir devlet hastanesi yapılacağının sözünü vermişti. Ancak aradan 5 yıl geçmesine rağmen hastane için tek çivi dahi çakılmadı.

Müslüm EVCİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi‘nin AKP’li eski Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 2017 yılında İldem-Beyazşehir-TOKİ bölgesinde yeni bir devlet hastanesi yapılacağının sözünü vermişti.

O dönemde Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçen arsa üzerinde incelemelerde bulanan AKP’li Çelik, “Birinci hedefimiz Şehir Hastanesi’nin tamamlanıp hizmete açılması. Hemen arkasından bu bölgede en az 400 yataklı bir hastanenin planlanması gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak yeri hazırladık ve üzerimize düşeni yaptık. 50 dönümlük bir araziyi hastane yeri için planladık” ifadelerini kullanmıştı.

5 YILDIR ÇALIŞMA YOK

Çelik’in açıklamalarının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen yeni hastane projesi için tek çivi dahi çakılmadı.

Hastane yapılması için tahsis edilen arazi önünde açıklamalarda bulunan İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili Kazım Yücel, “Kayseri merkeze 17 km uzaklıkta bulunan İldem bölgesindeyiz. Bu bölge ile ilgili Kayseri Büyükşehir Belediyesinde 2017 yılının Ağustos ayında alınan bir karar var.

Bu bölgenin yaklaşık yerleşke nüfusunun 200 bin civarında olduğu hesaplanmış ve sonraki yıllarda da nüfusun artacağı göz önüne alınarak bu bölgede oturan vatandaşlarımızın hem şehir merkezindeki devlet hastanesine hem de şehir hastanesine ulaşımının zorluğu göz önüne alınarak siyasi partilerimiz seçim döneminde bu bölgeye bir 200-300 yataklı hastane planlaması yaptılar” diye konuştu.

“OLMAYAN HASTANEYE İSİM DAHİ VERİLMİŞ”

“Bu bölgemizde Gesi, İldem, Beyazşehir, Toki evleri ve benzeri mahallelerimiz göz önüne alındığında şu andaki nüfusu yaklaşık 200 bin yani Talas ilçemizden daha büyük” diyen İYİ Partili Kazım Yücel şu ifadeleri kullandı; “İldem bölgemiz planlanan hastanesine kavuşmak için 5 yıl geçmiş ve planlanan yerde hala bir hastanenin temelleri atılmamış.

Planlanan bu hastane ile ilgili sağlık bakanlığının olurları alınmış, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünün de içerisinde bulunduğu Ankara’da toplantı yapılmış, hatta ‘olmayan ildem bölgesindeki hastaneye de isim verilmiş, Mimar Sinan Devlet Hastanesi…”

“BU YIL TEMELİ ATILSA BİLE BİTMESİ 2 YIL ALIR”

Hastanenin yapılması durumunda bölgede doğacak istihdama da değinen İYİ Partili Kazım Yücel; “Bölge halkı hastane ile işi varsa ya 17 km devlet hastanesi için gidiyor ya 25 km şehir hastanesi için gitmek zorunda. Böylesi bir fırsatı almışsınız, belediye meclislerinden geçirmişsiniz, adını bile vermişinin bunun için sadece ihale edip ödeneği alacağınız noktalar kalmış ama bu bölge halkı hala bir hastaneyi göremiyor.

Burada bir hastane hayata geçmiş olsa şehir hastanesi veya devlet hastanesine kilometrelerce gitmek zorunda kalmayacak, gittiği yerde yoğunluk olmayacak, bu bölgede doktorlar görev alacak, sağlık çalışanları görev alacak, bir iş istihdamı da doğacak. Böylesi bir hastane için belediye meclislerinden karar alınıp geçmesinden tam 5 yıl geçti, bugün temelleri atılıp yapılmak istense de belki 2 yıl daha geçecek.

Kayseri kamuoyu şunu bilmeli seçim döneminde verdiğiniz sözler eğer yerine getirilmez ise bizler tarafından mutlaka sizlere hatırlatılacak. 200 Bin nüfusu siz şehrin bir ucundan bir ucuna herhangi bir hastalık için taşımak zorunda bırakacaksınız.” ifadelerini kullandı.

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