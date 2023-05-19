Seçime 9 gün kala öyle şeyler söyledi ki… Duyan, “Biz hangi ülkede yaşıyoruz” dedi!

Türkiye’de geçen yaz 20’ye yakın konser ve festival gibi etkinlikler; “toplumun huzuru”, “teröristlerin eylem hazırlığı”, “ahlaksızlığı özendiriyor” gibi gerekçelerle resmi kurumların kararlarıyla iptal edildi. İktidarın yasakçı zihniyeti dünya basınına konu oldu, Türkiye’nin imajı bir yara daha aldı.

“KUŞATICI YAKLAŞIM”

Seçime dokuz gün kala, cuma namazını kıldıktan sonra İstanbul Modern’i ziyaret eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleri, “Biz hangi Türkiye’de yaşıyoruz” dedirtti:

– Kültür ve sanat alanında her türlü eseri teşvik ediyoruz. Sanatımıza katkı veren herkese destek olmayı görev telakki ediyoruz. Kuşatıcı yaklaşımla hareket ediyoruz. Resmi ideoloji tarafından yasaklanan kim varsa hepsine kucak açtık. Nazım Hikmet’e vatandaşlıktan çıkarıldıktan 58 yıl sonra yeniden vatandaşlık veren biz olduk.

“ÖZGÜR BİR İKLİM”



– Amacımız 2023’e daha üretken, zengin ve özgür bir iklimde girmektir. Türkiye’nin değerlerini tüm renkleri ile kucaklamaya devam edeceğiz. Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş müzesi İstanbul Modern’in binasını sanat camiasına kazandırmaktan dolayı Eczacıbaşı ailesine teşekkür ediyorum.

GEÇEN YIL YASAKLANAN KONSER VE ETKİNLİKLER