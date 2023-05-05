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5 Mayıs 2023
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Seçime 9 gün kala skandal iddia: Seçmene verilen oy pusulasında AKP’ye “evet” mührü…

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

14 Mayıs seçimleri için sandık kurulan Avustralya’da şoke eden olay… Vatandaşa verilecek oy pusulasında AKP’ye basılan mührünün çıktı iddia edildi.

CHP Yurt Dışı Örgütlenme tarafından Twitter hesaplarından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

“Avustralya Sidney 2-G sandığında, açılmamış oy pusulasında AKP’ye basılan mühür çıktı. Tutanak tutuldu. Partimiz adına Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’na suç duyurusunda bulunuyoruz. Takipçisi olacağız.”

OY VERME İŞLEMİ 29 NİSAN’DA BAŞLAMIŞTI

Oy verme işleminden önce Sidney Başkonsolosluğu bir açıklama yaparak oy kullanabilmek için gerekli belgeler ve detayları seçmen ile paylaşmıştı. Sidney Başkonsolosluğu’nda 29 Nisan’da başlayan oy verme işlemi 7 Mayıs 2023’te sona erecek.

Sidney Başkonsolosluğu’nda oy verebilmek için Sidney Başkonsolosluğu’ndan randevu almaya gerek olmazken, T.C. kimlik kartı, pasaport, aile cüzdanı ya da Sürücü Belgesi gibi belgelerin ibrazı isteniyor.

Alaturka Online
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