Seçime Haftalar Kala Trump ve Biden’dan Seçmene Mesajlar

ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin adayı olan Joe Biden, Başkan Trump’ın ardından son dönemdeki şiddet olaylarının merkezi Wisconsin eyaletine gidiyor. Biden ziyaret öncesi hem olaylarla ilgili konuştu hem de Corona salgını konusunda yönetimi eleştirdi. Kuzey Carolina’da konuşan Başkan Trump ise şiddet olaylarına dikkat çekti.

3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerine dokuz hafta kala başkan adaylarının seçim kampanyalarının odağında, Wisconsin eyaletinin Kenosha ve Oregon eyaletinin Portland kentindeki şiddet olayları yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump 1 Eylül’deki Kenosha ziyareti sırasında polise destek mesajı vermiş ve kamu güvenliğinin sağlanması için de 42 milyon dolarlık bir kaynak ayrılacağını söylemişti.





Biden: “Blake’i vuran polise ve şiddete başvuranlara yönelik suçlama getirilmeli”

Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden 29 yaşındaki siyah Jacob Blake’in beyaz bir polis tarafından sırtından vurulduğu Kenosha kentini ziyareti öncesinde, Delaware eyaletinde ikamet ettiği Wilmington’da konuştu.

Biden, Jacob Blake’i vuran polise yönelik suçlama getirilmesi gerektiğini söyledi. Biden, Breonna Taylor cinayetinde de sorumlulara yönelik suçlama getirilmesi çağrısında bulundu.

Siyah olan Taylor Kentucky’nin Louisville kentinde geçen Mart ayında polis tarafından öldürülmüştü.

Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden olaylar sırasında şiddete başvuran kişiler konusunda da harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

Biden: “Trump yangına körükle gidiyor”

En sert ifadeleri Cumhuriyetçi Parti’den rakibi Başkan Donald Trump için kullanan Joe Biden, Başkan’ın kendi siyasi çıkarı için ülke genelinde ırk temelli gerilimi alevlendirdiğini söyledi; “Her yerde yangına körükle gidiyor” dedi.

Yarın yapacağı Kenosha ziyaretine değinen Joe Biden, protestolar ve şiddet olaylarıyla sarsılan kentin yaralarını sarmasına yardımcı olmayı amaçladığını söyledi.

Kenosha’da polisin vurduğu Jacob Blake’in ailesiyle temasta olan Joe Biden’ın, iş çevreleriyle ve sivil toplum liderleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.





Biden’ın seçim ekibinden reklam kampanyası

ABD’de son şiddet olaylarının merkezinde yer alan Kenosha kentinin bulunduğu Wisconsin eyaleti seçimlerinde çekişmeli eyaletler arasında yer alıyor.

Joe Biden’ın seçim ekibi Kenosha ziyareti öncesinde 45 milyon dolarlık bir televizyon reklamı kampanyası başlattı.

Ulusal televizyonlarda yayınlanan reklamlarda Joe Biden’ın ABD’deki şiddet olaylarını kınadığı ve Başkan Trump’ı da şiddeti körüklemekle suçladığı mesajlara yer veriliyor.

Joe Biden İngilizce ve İspanyolca versiyonları bulunan reklam videosunda, “Şiddet değişimi değil, yalnızca yıkımı getirir” mesajını veriyor.

Başkan Donald Trump ise polise destek mesajı verdiği 1 Eylül’deki Kenosha ziyaretinde Joe Biden’ın seçimi kazanması halinde ülke genelinde benzer kaos sahnelerinin olacağını ima etmişti.

Trump’ın Kenosha ziyaretinde verdiği mesajlarla, Cumhuriyetçi Parti Kurultayı boyunca üzerinde durulan “Joe Biden’ın Amerikası’nda güvende değilsiniz” temasını tekrarladığı yorumları yapıldı.

Başkan’ın seçim ekibi, kullanılan taktiklerin Trump’ın 2016 yılındaki seçimlerde oyunu aldığı banliyölü beyaz seçmenin desteğini kazanmasında yardımcı olacağı kanısında. 2016 yılındaki seçimlerde Wisconsin eyaletinden zaferle çıkan Donald Trump 1984 yılında Ronald Reagan’dan bu yana bu eyaleti kazanan ilk Cumhuriyetçi oldu.

Joe Biden, Wisconsin ziyaretiyle 2012 yılından bu yana bu eyalette seçim kampanyası yapan Demokrat Partili ilk başkan adayı olacak.

Hillary Clinton 2016 yılında önseçimi kaybetmesinin ardından eyalette seçim kampanyası yapmamış, bu durumun Trump’ın seçimleri kıl payı kazanmasında rol oynadığı yorumu yapılmıştı.

Beyaz Saray sözcüsü Brian Morgenstern, Biden’ın Wisconsin ziyaretini siyasi çıkarları için yaptığını söyledi. Salı günü Wisconsin eyaletinin Kenosha kentini ziyaret eden Başkan Trump, kendi ziyaretinin bölgede coşkuyu arttırabileceğini söylemişti.

Bazı Demokratlar ülkede son dönemde görülen şiddet olaylarının Trump’ın seçimi kazanması ihtimalini güçlendirebileceği konusundaki endişelerini kapalı kapılar ardında dile getirmişti.

Joe Biden’ın ekibi ise Demokrat siyasetçinin, Trump’ın tehlikeli şekilde yetersiz bir lider olduğu uyarılarıyla, karşılık vermesi gerektiği görüşünde.





Biden’ın öncelikli gündem maddelerinden biri pandemi

Wilmington’da konuşan Joe Biden’ın gündeminde ABD’de okulların yeniden açılması tartışması da vardı. Eşi Jill Biden’la birlikte kamu sağlığı uzmanlarıyla bir araya gelen Joe Biden, “Başkan Trump ve yönetimi krizin başında işlerini yapsalardı, ABD’de okullar açık olurdu ve güvenli bir şekilde açılmış olurdu” dedi.

Biden, Trump’a yeni bir ekonomik destek paketinin görüşülmesi için Kongre liderlerini bir araya getirme çağrısında da bulundu; “Twitter’ı bırak ve her iki siyasi partinin Kongre liderleriyle görüşmeye başla” dedi.





Trump rakibi Biden’ı Kuzey Carolina’da eleştirdi

Başkan Donald Trump ise Kuzey Carolina eyaletini ziyaret etti. İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminin 75. yıldönümü sebebiyle ziyarette bulunan Trump, bu eyaletteki Wilmington kentini İkinci Dünya Savaşı Miras Kenti ilan etti. Wilmington ABD’de İkinci Dünya Savaşı Mirası Kenti sıfatını alan ilk kent oldu.

Beyaz Saray basın sözcüsü Kayleigh McEnany, ziyaretin herhangi bir siyasi amacı olmadığını söylese de Başkan Trump kente iner inmez Demokrat Partili rakibi Joe Biden’ı eleştirdi.

ABD ekonomisinin Corona virüsü salgını öncesindeki gücünü yeniden kazanmaya başladığını belirten Trump, “Pek çok atılım gerçekleştiriyoruz. Borsa rekor kırıyor” dedi. Rakibi Joe Biden için “tam anlamıyla çıldırmış” ifadesini kullandı.







Trump: “Amerikalılar yurtdışında faşizmi burada şiddete başvuran çeteler özgürlüklerimizi çiğnesin diye yenmedi”

ABD seçimlerinde çekişmeli eyaletler arasında yer alan Kuzey Carolina’da bir grup savaş muharibiyle bir araya gelen Başkan Trump, “Amerikan savaşçıları kendi sınırlarımız dışında faşizmi ve baskıyı, ülke içinde şiddete başvuran çeteler özgürlüklerimizi çiğnesin diye yenilgiye uğratmadı” dedi.

Trump, Kuzey Carolina eyaletini 2016 seçimlerinde yüzde 3,6 puanlık bir farkla kazanmıştı.

Ancak 15 delege çıkaran eyalette son anketlere göre 2020 başkanlık yarışı çekişmeli geçiyor.